"Газпром нефть" размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей сроком на 7 лет

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ПАО "Газпром нефть" размещает биржевые облигации серии 001P-02R на 15 млрд рублей, сообщает компания.

Срок погашения облигаций составляет 2548 дней, или около 7 лет. Всего будет выпущено 15 млн облигаций с номинальной стоимостью в 1 тыс. рублей. Размещение бумаг состоится 8 августа.

Совет директоров "Газпром нефти" ранее утвердил программу биржевых облигаций объемом до 50 млрд рублей. До этого в апреле "Газпром нефть" разместила облигации серии 001Р-01R общим номинальным объемом 15 млрд рублей и сроком погашения через пять лет с даты начала размещения. Тогда заместитель генерального директора "Газпром нефти" по экономике и финансам Алексей Янкевич отметил, что первое рыночное размещение облигаций в 2017 году было отмечено высоким интересом инвестиционного сообщества, а также удалось добиться самой низкой ставки купона среди всех рыночных размещений облигаций с пятилетним сроком погашения, проведенных российскими корпоративными заемщиками с конца 2013 года.

В настоящее время в обращении также находятся три выпуска классических облигаций "Газпром нефти" на 30 млрд рублей и пять выпусков биржевых бондов на 50 млрд рублей.