"Газпром нефть" в I полугодии увеличила реализацию битумов на 10%

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть - Битумные материалы" (оператор битумного бизнеса "Газпром нефти") в первом полугодии 2017 г. увеличила объем реализации битумных материалов на 10% по сравнению с январем-июнем 2016 г. - до более чем 900 тыс. т, сообщила компания.
Самый сильный рост пришелся на реализацию битумных материалов премиум-класса, продажи которых выросли в январе-июне на 40% - до 58,5 тыс. т.
Рост реализации битумов также произошел из-за расширения компанией клиентского портфеля и начала поставки битумов в новые регионы: Южный, Приволжский и Уральский федеральные округа, а также в Бурятию, Тыву и Коми.
"Газпромнефть - Битумные материалы" - дочернее предприятие "Газпром нефти", специализирующееся на производстве и реализации битумной продукции. Объем реализации в 2016 г. составил 1,88 млн т.
Производственные мощности компании расположены в Москве, Вязьме, Омской, Ярославской и Рязанской областях, а также в Казахстане и Сербии. Компания производит дорожные, строительные и кровельные битумы, полимерно-битумные вяжущие (ПБВ), полимерно-модифицированные битумы (ПМБ G-Way Styrelf), битумопроизводные продукты (мастики, герметики, стыковочные ленты и т.п.).