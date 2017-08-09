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"Газпром нефть" в I полугодии увеличила розничную продажу авиатоплива на 13%

Экономика и бизнес ТЭК
9 августа, 14:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

Общий объем продаж авиатоплива "Газпромнефть-Аэро" за полугодие превысил 1,6 млн тонн

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© ПАО "Газпром нефть"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. "Газпромнефть-Аэро", оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти", по итогам первого полугодия 2017 года увеличила розничную реализацию авиационного топлива на 13% по сравнению с результатами 6 месяцев 2016 года - до 1,1 млн тонн., сообщает компания.

Общий объем продаж авиатоплива компанией за полугодие превысил 1,6 млн тонн.

Объем зарубежных заправок компании в первом полугодии 2017 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 90 тыс. тонн авиатоплива. География присутствия расширилась со 178 до 187 аэропортов в более чем 60 странах. Этих показателей удалось достичь за счет развития партнерства с ведущими поставщиками авиатоплива на местных рынках.

"По данным Росавиации, в первом полугодии 2017 года в российских аэропортах пассажиропоток увеличился на четверть, на 7% вырос объем розничного потребления авиатоплива. Это позитивная тенденция, и мы рассчитываем, что потенциал отечественного рынка в ближайшее время будет расти, чему в немалой степени способствуют такие факторы, как увеличение мобильности населения, государственная поддержка развития региональных аэропортов, а также повышение интереса к нашей стране со стороны иностранных туристов. С начала текущего года мы наблюдаем также рост объема заправок наших клиентов за рубежом, в частности в Азии: в Индии, Таиланде и Китае", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие "Газпром нефти". Операционную деятельность по заправке воздушных судов и реализации авиационного топлива "в крыло" компания ведет с 1 января 2008 года. На сегодняшний день компания обладает собственной сбытовой сетью, насчитывающей 46 топливозаправочных комплексов в России и Киргизии. Клиентами компании являются более 150 российских и иностранных авиакомпаний.

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