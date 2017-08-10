"Газпром нефть" в I полугодии увеличила чистую прибыль по МСФО на 23%, до 111 млрд руб.

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Газпром нефти", относящаяся к акционерам, рассчитанная по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в январе-июне 2017 года увеличилась на 23,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущим годом - до 111 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании в отчетном периоде выросла на 22,5%, до 944 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA достиг 246 млрд рублей, что на 20,8% больше, чем годом ранее.

Компания отмечает, что выручка выросла из-за роста объемов добычи углеводородов и повышения цен на нефть и нефтепродукты на мировом и внутреннем рынках. Рост объемов добычи углеводородов обеспечили увеличение показателя скорректированная EBITDA.

Рост показателя скорректированная EBITDA произошел, в том числе, из-за успешного развития новых проектов добычи, восстановления цен на нефть и нефтепродукты.

Кроме того, увеличение объемов добычи углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях составил в первом полугодии 2017 года 5,3%, достигнув 44,02 млн тонн нефтяного эквивалента. Увеличение объема добычи углеводородов обеспечено ростом добычи на новых месторождениях - Новопортовском, Приразломном и Мессояхском, а также в Ираке.

При этом "Газпром нефть" на 6,1% увеличила объемы розничных продаж на рынке топливного ритейла, реализовав в первом полугодии 2017 года через собственную сеть АЗС более 5,2 млн тонн нефтепродуктов.