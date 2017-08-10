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"Газпром нефть" в I полугодии сократила капзатраты на 7,3%, до 154,2 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
10 августа, 11:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, августа. /ТАСС

В нефтепереработку компания вложила 26,7 млрд руб., что в 2,3 раза больше предыдущего года

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МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. "Газпром нефть"  в I полугодии 2017 г. снизила капитальные вложения на 7,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 154,2 млрд руб., говорится в материалах компании.

Капитальные вложения в разведку и добычу в январе-июне 2017 г. сократились на 14,9% - до 98,4 млрд руб. из-за завершения первого этапа строительства инфраструктуры Новопортовского месторождения и снижения объемов бурения на зрелых месторождениях.

В нефтепереработку компания вложила 26,7 млрд руб., что в 2,3 раза больше предыдущего года. Рост капитальных вложений в данном сегменте обусловлен реализацией второго этапа программы модернизации на Омском и Московском НПЗ.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть" планирует в 2017 г. обеспечить капитальные вложения на уровне прошлого года - $6,2 млрд.

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