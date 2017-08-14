Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.08:
$ 59.8
€ 70.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минэнерго: запасы "Газпром нефти" на ТЗК в Шереметьеве превышают норматив в 3 суток

Экономика и бизнес ТЭК
14 августа, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, августа. /ТАСС

Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщала со ссылкой на свои источники, что у "Газпром нефти" возникли сложности с поставкой топлива в Шереметьеве

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Запасы топливно-заправочного комплекса (ТЗК) "Газпром нефти" в аэропорту Шереметьево превышают нормативный показатель в 3 суток, заправкам самолетов ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.

Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщала со ссылкой на свои источники, что у "Газпром нефти" возникли сложности с поставкой топлива в Шереметьеве. По информации издания, "Аэрофлоту" даже пришлось включить резервную схему обеспечения.

"По состоянию на 13.08.2017 запасы топлива на ТЗК ООО "Газпромнефть-Аэро-Шереметьево" превышают нормативный показатель в 3 суток, установленный пунктом 3.1.3 Федеральных авиационных правил", - сообщили ТАСС в Минэнерго.

В публикации "Коммерсанта" сообщалось, что ситуация сложилась из-за отмены в 2015 году процедуры обязательной сертификации ТЗК и лабораторий контроля качества авиакеросина. Издание утверждает, что российское авиатопливо давно вызывает претензии иностранных авиакомпаний и для него необходимо вводить сертификационные требования.

Источник "Ъ" в одном из ведомств также сообщал, что в последнее время не был постоянно обеспечен трехсуточный запас топлива в резервуарном парке, что вызвало вопросы к оператору по заправке воздушных судов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: леди на велосипеде, кровавая луна на небе и "лебеди" на пруду
"Время, которое проводишь на целине, очень сильно закаляет": истории бойцов студенческих отрядов
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Андрей Малахов подтвердил, что уходит в декретный отпуск
2
МЧС: поиск людей на руднике "Мир" будут вести, пока позволяют условия
3
Полиция ищет группу из 15 туристов в районе водопада Атыш в Башкирии
4
Первый канал назовет ведущего "Пусть говорят" в вечернем выпуске передачи
5
Гольфист Нестеров арестован за убийство матери
6
ФСБ предотвратила серию терактов в Московском регионе
7
Комиссия РФС рассмотрит работу арбитра Федотова на матче "Зенит" - "Ахмат"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама