Минэнерго: запасы "Газпром нефти" на ТЗК в Шереметьеве превышают норматив в 3 суток

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Запасы топливно-заправочного комплекса (ТЗК) "Газпром нефти" в аэропорту Шереметьево превышают нормативный показатель в 3 суток, заправкам самолетов ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.

Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщала со ссылкой на свои источники, что у "Газпром нефти" возникли сложности с поставкой топлива в Шереметьеве. По информации издания, "Аэрофлоту" даже пришлось включить резервную схему обеспечения.

"По состоянию на 13.08.2017 запасы топлива на ТЗК ООО "Газпромнефть-Аэро-Шереметьево" превышают нормативный показатель в 3 суток, установленный пунктом 3.1.3 Федеральных авиационных правил", - сообщили ТАСС в Минэнерго.

В публикации "Коммерсанта" сообщалось, что ситуация сложилась из-за отмены в 2015 году процедуры обязательной сертификации ТЗК и лабораторий контроля качества авиакеросина. Издание утверждает, что российское авиатопливо давно вызывает претензии иностранных авиакомпаний и для него необходимо вводить сертификационные требования.

Источник "Ъ" в одном из ведомств также сообщал, что в последнее время не был постоянно обеспечен трехсуточный запас топлива в резервуарном парке, что вызвало вопросы к оператору по заправке воздушных судов.