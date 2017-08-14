Минэнерго: запасы "Газпром нефти" на ТЗК в Шереметьеве превышают норматив в 3 суток

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МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Запасы топливно-заправочного комплекса (ТЗК) "Газпром нефти" в аэропорту Шереметьево превышают нормативный показатель в 3 суток, заправкам самолетов ничего не угрожает. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.
Газета "Коммерсантъ" в понедельник сообщала со ссылкой на свои источники, что у "Газпром нефти" возникли сложности с поставкой топлива в Шереметьеве. По информации издания, "Аэрофлоту" даже пришлось включить резервную схему обеспечения.
"По состоянию на 13.08.2017 запасы топлива на ТЗК ООО "Газпромнефть-Аэро-Шереметьево" превышают нормативный показатель в 3 суток, установленный пунктом 3.1.3 Федеральных авиационных правил", - сообщили ТАСС в Минэнерго.
В публикации "Коммерсанта" сообщалось, что ситуация сложилась из-за отмены в 2015 году процедуры обязательной сертификации ТЗК и лабораторий контроля качества авиакеросина. Издание утверждает, что российское авиатопливо давно вызывает претензии иностранных авиакомпаний и для него необходимо вводить сертификационные требования.
Источник "Ъ" в одном из ведомств также сообщал, что в последнее время не был постоянно обеспечен трехсуточный запас топлива в резервуарном парке, что вызвало вопросы к оператору по заправке воздушных судов.