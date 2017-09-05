"Газпром нефть" стала маркет-мейкером на биржевом рынке Urals на СПбМТСБ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" первой среди российских экспортеров нефти стала маркет-мейкером на рынке фьючерсных контрактов на экспортируемую нефть сорта Urals с поставкой в порт Приморск на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом говорится в сообщении биржи.

Компания в рамках функций маркет-мейкера будет подавать и поддерживать заявки на продажу по инструментам Urals в основном режиме торгов, отмечается в сообщении.

Ранее статус маркет-мейкера на биржевом рынке Urals на СПбМТСБ получило входящее в группу "Лукойл" ООО "Лукойл-РНП-Трейдинг".

Получение нефтяными компаниями статуса маркет-мейкеров на биржевом рынке Urals осуществляется в рамках программы по развитию торгов поставочными биржевыми контрактами на экспортируемую нефть в 2017 году. Это существенный шаг к обеспечению необходимой ликвидности торгов, которую в настоящее время также формируют маркет-мейкеры из числа компаний финансового сектора, поддерживающие постоянный спред между заявками на покупку и продажу.