"Газпром нефть" стала маркет-мейкером на биржевом рынке Urals на СПбМТСБ

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МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" первой среди российских экспортеров нефти стала маркет-мейкером на рынке фьючерсных контрактов на экспортируемую нефть сорта Urals с поставкой в порт Приморск на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом говорится в сообщении биржи.
Компания в рамках функций маркет-мейкера будет подавать и поддерживать заявки на продажу по инструментам Urals в основном режиме торгов, отмечается в сообщении.
Ранее статус маркет-мейкера на биржевом рынке Urals на СПбМТСБ получило входящее в группу "Лукойл" ООО "Лукойл-РНП-Трейдинг".
Получение нефтяными компаниями статуса маркет-мейкеров на биржевом рынке Urals осуществляется в рамках программы по развитию торгов поставочными биржевыми контрактами на экспортируемую нефть в 2017 году. Это существенный шаг к обеспечению необходимой ликвидности торгов, которую в настоящее время также формируют маркет-мейкеры из числа компаний финансового сектора, поддерживающие постоянный спред между заявками на покупку и продажу.