"Газпром нефть" планирует в 2017 году увеличить добычу углеводородов на 3-4%

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. ПАО "Газпром нефть" планирует увеличить добычу углеводородов в 2017 году на 3-4% - до 89,4 млн тонн нефтяного эквивалента. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев на Тюменском нефтегазовом форуме.

"За последние три года мы растем в среднем с темпом 10% в год. В этом числе в этом году рост будет 3-4 процента", - сказал он.

В его презентации указывалось, что добыча углеводородов в 2017 году увеличится до 89,4 млн тонн.

По итогам 2016 года компания увеличила добычу углеводородов на 8,2% по сравнению с 2015 годом - до 86,2 млн тонн нефтяного эквивалента.

Ранее сообщалось, что "Газпром нефть", которая по планам должна была интенсивно увеличить добычу по итогам года, в январе больше остальных компаний ее сократила.

При этом глава "Газпром нефти" Александр Дюков сообщал, что компания в 2017 году намерена увеличить добычу нефти на 4,5-5%, углеводородов - на 4-4,5%. По его словам, до соглашения по сокращению добычи нефти, которое Россия заключила со странами ОПЕК и 10 другими государствами, план роста добычи был более агрессивным. В основном компания планирует рост добычи по нефти.

Договоренности с ОПЕК

В ноябре 2016 года на саммите ОПЕК в Вене было принято первое с 2008 года решение картеля сократить добычу нефти до уровня в 32,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, с 1 января 2017 года страны ОПЕК должны снизить среднесуточную добычу почти на 1,164 млн баррелей по сравнению с октябрьскими показателями.

В начале декабря к этому соглашению присоединились еще 11 стран, не входящих в организацию: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Экваториальная Гвинея, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан. В официальном коммюнике по итогам встречи ОПЕК обозначила окончательный объем сокращения добычи странами вне ОПЕК - 558 тыс. баррелей нефти в сутки. С учетом показателей этих стран общее сокращение в первом полугодии 2017 года должно было составить 1,7-1,8 млн баррелей в день.

Россия будет придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. По заявлениям самих участников встречи, Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей, Оман - на 40 тыс., Азербайджан - на 35 тыс., Казахстан - на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс. баррелей распределится между Суданом, Южным Суданом, Малайзией, Экваториальной Гвинеей, Брунеем и Бахрейном.