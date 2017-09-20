"Газпром нефть" рассчитывает на особый налоговый режим для добычи на Баженовской свите

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" надеется получить особый налоговый режим для добычи нефти на баженовской свите (аналог американской сланцевой нефти), технологии извлечения которой в настоящее время не позволяют добывать ее рентабельно. Об этом сообщил первый заместитель главы "Газпром нефти" Вадим Яковлев, выступая на Тюменском нефтегазовом форуме.

"Ключевым сейчас является создание справедливых налоговых условий (для добычи нефти на баженовской свите - прим. ТАСС). Такие задачи мы вместе с государством решать умеем. По примеру Нового порта (Новопортовское месторождение - прим. ТАСС) можно говорить, что решение там было успешно найдено. В стандартных налоговых условиях этот проект никогда бы не был реализован", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Министерство энергетики РФ одобрило заявку "Газпром нефти" и присвоило статус национального проекту "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты".

Баженовская свита - горизонт горных пород, выявленных в центральной части Западной Сибири на глубинах 2-3 тыс. м. По оптимистичным оценкам геологов ресурсы нефти в пластах баженовской свиты только на территории Западной Сибири могут достигать 100-170 млрд тонн. Залежи распространены на площади около 1 млн кв. км, при этом имеют толщину от 10 до 100 м. Баженовская свита относится к категории нетрадиционных запасов, содержащих так называемую сланцевую нефть, ее освоение находится на стадии подбора технологических решений для полномасштабной разработки.