Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Первое в России промышленное производство игольчатого кокса в Омске начнется в 2021 году

Экономика и бизнес ТЭК
22 сентября, 14:11 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Игольчатый кокс применяется в металлургической, атомной, химической и космической промышленности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ, принадлежит ПАО "Газпром нефть") начнет первое в России производство игольчатого кокса в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Игольчатый кокс применяется в металлургической, атомной, химической и космической промышленности.

"Основное оборудование для реконструкции установки замедленного коксования (УЗК) - коксовые камеры общим весом в 591 тонн - уже прибыло на ОНПЗ. Его планируется установить в августе 2018 года. Сама установка для производства игольчатого кокса будет запущена в 2021 году", - рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что крупногабаритное оборудование было доставлено из Волгодонска в Омск речным и морским путем через Волгу, Онежское и Ладожское озера, Неву, Балтийское, Северное, Баренцево и Карское моря и реки Обь и Иртыш.

Компания "Газпром нефть" инвестирует в проект реконструкции установки замедленного коксования более 5,2 млрд рублей. Модернизация позволит повысить эффективность установки и начать производство игольчатого кокса. Планируется, что УЗК будет производить в год 38,7 тыс. тонн этого продукта. Также за счет глубокого очищения газа коксования будет на 75% снижено воздействие на окружающую среду.

Наряду с игольчатым коксом будет продолжен выпуск анодного кокса, применяемого в металлургии.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
2
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
3
Песков: Кремль никогда не занимался размещением политической рекламы в Facebook
4
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама