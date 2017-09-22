Первое в России промышленное производство игольчатого кокса в Омске начнется в 2021 году

ОМСК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ, принадлежит ПАО "Газпром нефть") начнет первое в России производство игольчатого кокса в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Игольчатый кокс применяется в металлургической, атомной, химической и космической промышленности.

"Основное оборудование для реконструкции установки замедленного коксования (УЗК) - коксовые камеры общим весом в 591 тонн - уже прибыло на ОНПЗ. Его планируется установить в августе 2018 года. Сама установка для производства игольчатого кокса будет запущена в 2021 году", - рассказали в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что крупногабаритное оборудование было доставлено из Волгодонска в Омск речным и морским путем через Волгу, Онежское и Ладожское озера, Неву, Балтийское, Северное, Баренцево и Карское моря и реки Обь и Иртыш.

Компания "Газпром нефть" инвестирует в проект реконструкции установки замедленного коксования более 5,2 млрд рублей. Модернизация позволит повысить эффективность установки и начать производство игольчатого кокса. Планируется, что УЗК будет производить в год 38,7 тыс. тонн этого продукта. Также за счет глубокого очищения газа коксования будет на 75% снижено воздействие на окружающую среду.

Наряду с игольчатым коксом будет продолжен выпуск анодного кокса, применяемого в металлургии.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов.