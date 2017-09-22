Первое в России промышленное производство игольчатого кокса в Омске начнется в 2021 году

День предприятия "Швабе" отмечен запуском уникального литейного производстваНовости партнеров 22 сентября, 14:26
Кадыров в августе стал самым цитируемым блогером среди глав регионовОбщество 22 сентября, 14:19
Трамп назвал мистификацией сообщения о попытках РФ повлиять на выборы через FacebookМеждународная панорама 22 сентября, 14:17
Трамп обещал Ким Чен Ыну испытания, с которыми тот еще не сталкивалсяМеждународная панорама 22 сентября, 14:15
Фурсенко: Новосельцев в игре с "Динамо" показал, что на него можно рассчитыватьСпорт 22 сентября, 14:09
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкцийЭкономика и бизнес 22 сентября, 14:07
Погода на выходные: заморозки на Урале, дожди в Сибири и тепло в центральной РоссииВ стране 22 сентября, 14:06
"Спартак" объявил о продлении контракта с Глушаковым на три годаСпорт 22 сентября, 13:54
Фурсенко: вылет "Зенита" из Кубка во многом предопределен подготовкой к ближайшим играмСпорт 22 сентября, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОМСК, 22 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ, принадлежит ПАО "Газпром нефть") начнет первое в России производство игольчатого кокса в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Игольчатый кокс применяется в металлургической, атомной, химической и космической промышленности.
"Основное оборудование для реконструкции установки замедленного коксования (УЗК) - коксовые камеры общим весом в 591 тонн - уже прибыло на ОНПЗ. Его планируется установить в августе 2018 года. Сама установка для производства игольчатого кокса будет запущена в 2021 году", - рассказали в пресс-службе.
Собеседник агентства отметил, что крупногабаритное оборудование было доставлено из Волгодонска в Омск речным и морским путем через Волгу, Онежское и Ладожское озера, Неву, Балтийское, Северное, Баренцево и Карское моря и реки Обь и Иртыш.
Компания "Газпром нефть" инвестирует в проект реконструкции установки замедленного коксования более 5,2 млрд рублей. Модернизация позволит повысить эффективность установки и начать производство игольчатого кокса. Планируется, что УЗК будет производить в год 38,7 тыс. тонн этого продукта. Также за счет глубокого очищения газа коксования будет на 75% снижено воздействие на окружающую среду.
Наряду с игольчатым коксом будет продолжен выпуск анодного кокса, применяемого в металлургии.
Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов.