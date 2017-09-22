"Газпром нефть" не исключает открытия новых крупных залежей нефти на Мессояхе

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ПОС. ТАЗОВСКИЙ /Ямало-Ненецкий АО/, 22 сентября. / ТАСС/. "Мессояханефтегаз" (СП "Газпром нефти" и "Роснефти") к настоящему времени изучил менее одной восьмой части недр Мессояхского лицензионного участка, поэтому там возможно открытие новых крупных залежей нефти. Об этом сообщил ТАСС директор дирекции по крупным проектам блока разведки и добычи "Газпром нефти" Денис Сугаипов.
"Сегодня разведана территория в 800 кв км только на Мессояхе. Общая площадь лицензионного участка составляет более 7 тыс. кв км. Мы сейчас изучили менее чем одну восьмую часть", - сказал он и добавил, что возможны новые открытия.
В настоящий момент на лицензионном участке ведется добыча только на Восточно-Мессояхском месторождении. Предельный уровень добычи будет достигнут к 2020 году с объемом в 6 млн тонн. Запасы месторождения составляют порядка 340 млн тонн.
Параллельно ведется геологоразведка на Западно- Мессояхском месторождении, первый миллион нефти там будет добыт к 2020 году.
Осваивает месторождения "Мессояханефтегаз", акционерами которого на паритетных условиях являются "Газпром нефть" (оператор проекта) и НК "Роснефть".