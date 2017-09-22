Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром нефть" не исключает открытия новых крупных залежей нефти на Мессояхе

Экономика и бизнес ТЭК
22 сентября, 15:36 UTC+3 ПОС. ТАЗОВСКИЙ АО/ 22, сентября. / ТАСС

Предельный уровень добычи будет достигнут к 2020 году с объемом в 6 млн тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОС. ТАЗОВСКИЙ /Ямало-Ненецкий АО/, 22 сентября. / ТАСС/. "Мессояханефтегаз" (СП "Газпром нефти" и "Роснефти") к настоящему времени изучил менее одной восьмой части недр Мессояхского лицензионного участка, поэтому там возможно открытие новых крупных залежей нефти. Об этом сообщил ТАСС директор дирекции по крупным проектам блока разведки и добычи "Газпром нефти" Денис Сугаипов.

"Сегодня разведана территория в 800 кв км только на Мессояхе. Общая площадь лицензионного участка составляет более 7 тыс. кв км. Мы сейчас изучили менее чем одну восьмую часть", - сказал он и добавил, что возможны новые открытия.

В настоящий момент на лицензионном участке ведется добыча только на Восточно-Мессояхском месторождении. Предельный уровень добычи будет достигнут к 2020 году с объемом в 6 млн тонн. Запасы месторождения составляют порядка 340 млн тонн.

Параллельно ведется геологоразведка на Западно- Мессояхском месторождении, первый миллион нефти там будет добыт к 2020 году.

Осваивает месторождения "Мессояханефтегаз", акционерами которого на паритетных условиях являются "Газпром нефть" (оператор проекта) и НК "Роснефть".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Фото
7
Марроканская ACWA Power введет в эксплуатацию две солнечные электростанции за $2 млрд
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
2
Житель Архангельска похудел на 5 кг, пытаясь прожить на МРОТ
3
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
4
Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера
5
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
6
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
7
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама