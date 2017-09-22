Снижение добычи на нерентабельных скважинах "Газпромнефти" не скажется на их эффективности

ПОСЕЛОК ТАЗОВСКИЙ /Ямало-Ненецкий АО/, 22 сентября. / ТАСС/. Текущее сокращение добычи на зрелых месторождениях "Газпром нефти", которое проводится за счет нерентабельного фонда скважин, не отразится на их эффективности и не помешает последующему восстановлению уровня добычи после истечения срока соглашения ОПЕК+. Об этом ТАСС сообщил директор дирекции по крупным проектам блока разведки и добычи "Газпром нефти" Денис Сугаипов.

"Да, безусловно", - сказал он, отвечая на вопрос, сможет ли компания безболезненно вернуть прежние объемы добычи на нерентабельном фонде скважин зрелых месторождений, а также не отразится ли это на их эффективности.

Он уточнил, что сейчас компания выполняет соглашение с ОПЕК и наращивает добычу на новых месторождениях за счет сокращения на старых. По его словам, такой подход никак не отразится на их последующей разработке.

Ранее первый заместитель главы компании Вадим Яковлев говорил ТАСС, что "Газпром нефть" сокращает добычу на старых месторождениях за счет нерентабельного фонда скважин. Он также говорил, что компания планирует увеличить добычу нефти в 2017 году на 3-4%, до 89,4 млн тонн. При этом глава "Газпром нефти" Александр Дюков до этого подчеркивал, что до соглашения по сокращению добычи нефти ОПЕК+ план роста был более агрессивным.

В конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран- экспортеров, в числе которых Россия, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Согласно договоренностям, участники в течение первого полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года).

На встрече в Вене в мае этого года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников. Цель соглашения - снизить глобальные запасы нефти до средних за пять лет уровней.