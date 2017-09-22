СП "Газпром нефти" и "Роснефти" в ЯНАО планирует с 2020 г. добывать 6 млн т нефти в год

ПОСЕЛОК ТАЗОВСКИЙ /Ямало-Ненецкий АО/, 22 сентября. / ТАСС/. "Мессояханефтегаз" (СП "Газпром нефти" и "Роснефти) планирует выйти на предельный уровень добычи нефти на восточно-мессояхском месторождении уже в конце 2019 года, и начиная с 2020 года компания будет добывать порядка 6 млн тонн нефти в год, сказал ТАСС директор дирекции по крупным проектам блока разведки и добычи "Газпром нефти" Денис Сугаипов.

"Мы выйдем на полку (предельный уровень добычи на месторождении - прим. ред.) к 2020 году, если говорить в годовом исчислении. Если говорить о суточной добыче, то это будет конец 2019 года", - сказал он.

По его словам, предельный уровень добычи нефти составит порядка 6 млн тонн, при этом ранее первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев говорил, что полка добычи по месторождению будет ниже - 5,7 млн тонн нефти.

Генеральный директор "Мессояханефтегаз" Виктор Сорокин подтвердил информацию и добавил, что компания сможет поддерживать уровень добычи в 6 млн тонн в течение 5-8 лет за счет геологоразведки и ввода новых скважин.

"Мы к 2020 году планируем выйти на 6 млн тонн. У нас есть планы по развитию ресурсной базы и достаточно агрессивный план по геологоразведочным работам. Если все будет успешно, то полку мы можем держать порядка 5-8 лет за счет ресурсов только восточной мессояхи", - добавил он.

Кроме того, Сугаипов сказал, что компания планирует перевыполнить в этом году план по добыче и извлечь из недр 3,17 млн тонн нефти (ранее планировалось порядка 3,05 млн тонн).

Утилизация попутного газа

Топ-менеджер компании также рассказал о планах по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Он отметил, что "Мессояханефтегаз" уже через несколько лет будет перерабатывать весь попутный газ.

"Сегодня уже утилизируется более 50% попутного газа. Мы целенаправленно начали разработку слоев, которые имеют низкий газовый фонд. Уже идет программа утилизации попутного газа, построена газотурбинная электростанция, уже заказано оборудование по компримированию и закачке в пласт, идет проектирование этого объекта. На 100% утилизации ПНГ выйдем", - заметил он и добавил, что цикл установки такого оборудования может занять у компании 2,5-3 года.

Кроме того, Сугаипов заметил, что восточно-мессояхское месторождение является наиболее эффективным с точки зрения себестоимости извлечения нефти. После достижения полки себестоимость снизится до порядка 11 тысяч рублей за тонну добытой нефти.

Восточно-мессояхское месторождение расположено в Тазовском районе ЯНАО, в 340 км к северу от Нового Уренгоя. Это самое северное из разрабатываемых наземных месторождений России. Извлекаемые запасы нефти и газового конденсата составляют порядка 340 млн тонн.