Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.10:
$ 57.81
€ 67.91
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром нефть" и "Сибур" подпишут соглашения с Saudi Aramco на Российской энергонеделе

Экономика и бизнес ТЭК
3 октября, 12:37 дата обновления: 3 октября, 12:47 UTC+3

Есть предварительные договоренности о реализации совместного нефтегазохимического проекта на территории Саудовской Аравии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Сибур" в рамках Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября, подпишут соглашения с национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции в ТАСС.

"В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, в частности, между "Газпром нефтью" и Saudi Aramco - меморандум о сотрудничестве по созданию совместного научно-исследовательского центра, участие на базе "Газпром нефти", - сказал Новак. - Кроме того, есть предварительные договоренности о подписании меморандума между компанией "Сибур" и Saudi Aramco о реализации совместного нефтегазохимического проекта на территории Саудовской Аравии".

Новак также отметил, что одним из основных направлений сотрудничества России и Саудовской Аравии может стать нефтехимия.

"С нашими коллегами из Саудовской Аравии мы рассматриваем не только добычу и геологоразведку, но и нефтехимию как одно из основных направлений сотрудничества между нашими странами", - сказал министр.

"Сибур" и Saudi Aramco ведут переговоры о возможном создании совместного предприятия для производства синтетического каучука, сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: возможное лишение Мединского ученой степени не повод менять правила их присвоения
2
Песков: Навальный арестован за противозаконные призывы на несанкционированный митинг
3
Источник: ОАЭ хотят купить у России более эскадрильи Су-35
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Академик РАН: Солнце спровоцировало возвращение в регионы холодных зим середины XX века
6
Снегопад спровоцировал многокилометровые пробки в Челябинске
7
ВКС РФ за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата 304 боевика ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама