"Газпром нефть" и "Сибур" подпишут соглашения с Saudi Aramco на Российской энергонеделе

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и "Сибур" в рамках Российской энергетической недели, которая пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 7 октября, подпишут соглашения с национальной нефтяной компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco. Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на пресс-конференции в ТАСС.

"В рамках форума планируется подписание нескольких соглашений, в частности, между "Газпром нефтью" и Saudi Aramco - меморандум о сотрудничестве по созданию совместного научно-исследовательского центра, участие на базе "Газпром нефти", - сказал Новак. - Кроме того, есть предварительные договоренности о подписании меморандума между компанией "Сибур" и Saudi Aramco о реализации совместного нефтегазохимического проекта на территории Саудовской Аравии".

Новак также отметил, что одним из основных направлений сотрудничества России и Саудовской Аравии может стать нефтехимия.

"С нашими коллегами из Саудовской Аравии мы рассматриваем не только добычу и геологоразведку, но и нефтехимию как одно из основных направлений сотрудничества между нашими странами", - сказал министр.

"Сибур" и Saudi Aramco ведут переговоры о возможном создании совместного предприятия для производства синтетического каучука, сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.