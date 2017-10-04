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"Газпром нефть" и таиландская PTT договорились о сотрудничестве

Экономика и бизнес ТЭК
4 октября, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

PTT является крупнейшей интегрированной нефтегазовой компанией Таиланда, занимается разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и маркетингом нефти и газа

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и крупнейшая нефтегазовая компания Таиланда PTT Public Company Limited заключили меморандум о взаимопонимании, говорится в сообщении российской компании. Документ подписали председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков и президент PTT Тевин Вонгванич.

"В сферу взаимных интересов, обозначенных в меморандуме, вошли такие направления возможного сотрудничества "Газпром нефти" и PTT как разведка и добыча углеводородного сырья в России и в третьих странах, разработка и поставки катализаторов каталитического крекинга и гидропроцессов, обеспечение авиатопливом. Кроме того, компании рассмотрят варианты научного сотрудничества, обмена знаниями в области систем управления производственной безопасностью", - отмечается в сообщении.

Комментируя соглашение, Дюков отметил, что партнерство с РТТ является для "Газпром нефти" хорошей возможностью расширить географию присутствия на рынке Юго-Восточной Азии.

PTT является крупнейшей интегрированной нефтегазовой компанией Таиланда, занимается разведкой, добычей, транспортировкой, переработкой и маркетингом нефти и газа, работает в области энергетики и нефтепереработки, реализацией нефтепродуктов через сеть газовых терминалов и автозаправочных станций. Контрольный пакет PTT принадлежит правительству Таиланда, компанию курирует министерство энергетики королевства.

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