Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром нефть" инвестировала 140 млрд рублей в модернизацию Московского НПЗ

Экономика и бизнес ТЭК
9 октября, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, октября. /ТАСС

В 2018 году заводу исполнится 80 лет и в результате программы модернизации он будет практически полностью обновлен

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Инвестиции "Газпром нефти" в модернизацию Московского НПЗ достигли 140 млрд рублей, сообщил ТАСС глава компании Александр Дюков.

"Если говорить о всей программе, она масштабная, предусматривает инвестиции в размере 250 млрд рублей. Сегодня инвестировано порядка 140 млрд рублей", - сообщил он.

Дюков заметил, что в следующем году заводу исполнится 80 лет и в результате программы модернизации он будет практически полностью обновлен по сравнению с состоянием на 2011 год.

"В следующем году, когда заводу исполнится 80 лет, он будет обновлен на 80-85% по сравнению с тем техническим состоянием, которое у него было в 2011 году", - добавил глава компании.

Он подчеркнул, что МНПЗ на 3 года раньше установленных техническим регламентом сроков сумел перейти на выпуск топлив класса "Евро-5", что позволило сократить выбросы вредных веществ от автомобильного транспорта в Московском регионе более чем на 20%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
2
Экспортные поставки зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Досье
3
Власти Германии предполагают, что недавний выброс рутения мог произойти на Южном Урале
4
Итоги деятельности Виктора Назарова на посту губернатора Омской области. Досье
5
Группу студентов РУДН задержали в Москве за фото, сделанное с квадрокоптера
6
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
7
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
Темы дня
Новости партнеров
Реклама