"Газпром нефть" инвестировала 140 млрд рублей в модернизацию Московского НПЗ

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Инвестиции "Газпром нефти" в модернизацию Московского НПЗ достигли 140 млрд рублей, сообщил ТАСС глава компании Александр Дюков.
"Если говорить о всей программе, она масштабная, предусматривает инвестиции в размере 250 млрд рублей. Сегодня инвестировано порядка 140 млрд рублей", - сообщил он.
Дюков заметил, что в следующем году заводу исполнится 80 лет и в результате программы модернизации он будет практически полностью обновлен по сравнению с состоянием на 2011 год.
"В следующем году, когда заводу исполнится 80 лет, он будет обновлен на 80-85% по сравнению с тем техническим состоянием, которое у него было в 2011 году", - добавил глава компании.
Он подчеркнул, что МНПЗ на 3 года раньше установленных техническим регламентом сроков сумел перейти на выпуск топлив класса "Евро-5", что позволило сократить выбросы вредных веществ от автомобильного транспорта в Московском регионе более чем на 20%.