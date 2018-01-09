Банк ВТБ вышел из капитала "ТНС энерго"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Банк ВТБ продал 100% своей доли в капитале компании "ТНС энерго", говорится в сообщении на сайте раскрытия информации.

ВТБ, которому принадлежало 19,9% голосующих акций, составляющих уставный капитал "ТНС энерго", прекратил участие в организации с 29 декабря 2017 года.

Группа компаний "ТНС энерго" управляет 10 энергосбытовыми компаниями, обслуживающими потребителей в 11 регионах Российской Федерации. Все региональные энергосбытовые компании, находящиеся под управлением группы, имеют статус гарантирующих поставщиков и обслуживают в общей сложности более 241 тыс. лицевых счетов юридических и более 7,7 млн лицевых счетов физических лиц.

Как сообщалось, в 2015 году акции "ТНС энерго" начали торговаться на Московской бирже. По данным биржи, на момент открытия торгов акции "ТНС энерго" стоили почти 1,4 тыс. рублей.

Согласно списку аффилированных лиц группы на 30 сентября 2017 года, 28,26% принадлежали кипрской Sunflake Limited, еще 25% - президенту московского футбольного клуба ЦСКА Евгению Гиннеру.