"Газпром" начнет поставки СПГ индийской Gail в 2018 году

ТАСС, 16 января. Gazprom Marketing & Trading и индийская государственная нефтегазовая компания Gail подтвердили срок начала поставок сжиженного природного газа в Индию в 2018 году, говорится в сообщении индийской компании.

Этот срок был предусмотрен контрактом сторон, который был подписан в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в октябре 2012 года "Газпром" и индийская Gail подписали договор купли-продажи на поставку индийской компании 2,5 млн тонн СПГ в год на протяжении 20 лет. Исполнителем контракта является Gazprom Marketing & Trading. Затем срок контракта был продлен до 25 лет.

В пресс-релизе Gazprom Marketing & Trading отмечается, что поставки начнутся во втором квартале 2018 года. 16 января в контракт были внесены изменения. Обе стороны согласились на корректировку цены и объема поставок СПГ.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что стороны ведут переговоры о корректировке периода наращивания поставок.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Gail надеется пересмотреть заложенную в контракте цену на газ, которая привязана к ценам на нефть.