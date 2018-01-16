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"Газпром" начнет поставки СПГ индийской Gail в 2018 году

Экономика и бизнес ТЭК
16 января, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, января. /ТАСС

Российская компания должна в течение 25 лет поставить в Индию 2,5 млн тонн СПГ

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ТАСС, 16 января. Gazprom Marketing & Trading и индийская государственная нефтегазовая компания Gail подтвердили срок начала поставок сжиженного природного газа в Индию в 2018 году, говорится в сообщении индийской компании.

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Этот срок был предусмотрен контрактом сторон, который был подписан в 2012 году.

Как сообщалось ранее, в октябре 2012 года "Газпром" и индийская Gail подписали договор купли-продажи на поставку индийской компании 2,5 млн тонн СПГ в год на протяжении 20 лет. Исполнителем контракта является Gazprom Marketing & Trading. Затем срок контракта был продлен до 25 лет.

В пресс-релизе Gazprom Marketing & Trading отмечается, что поставки начнутся во втором квартале 2018 года. 16 января в контракт были внесены изменения. Обе стороны согласились на корректировку цены и объема поставок СПГ.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что стороны ведут переговоры о корректировке периода наращивания поставок.

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Gail надеется пересмотреть заложенную в контракте цену на газ, которая привязана к ценам на нефть.

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