Газпромбанк Лизинг в 2017 году нарастил портфель на 19,5%, до 136,4 млрд руб.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Компания Газпромбанк Лизинг (входит в группу Газпромбанка) в 2017 г. увеличила портфель лизинговых активов почти на 20%, до 136,4 млрд руб. При этом объем нового бизнеса компании (суммы новых контрактов - прим. ред.) вырос на 65%, сообщили журналистам в пресс-службе организации.

"Сегодня лизинговый рынок занимает второе место по объему после банковского и продолжает активно расти. Все больше представителей бизнеса видят удобство и эффективность этого финансового инструмента", - передает пресс-служба слова генерального директора компании Максима Агаджанова.

Новые проекты Газпромбанк Лизинга в прошедшем году фокусировались преимущественно в транспортной отрасли (62,1%). По словам Агаджанова, восстановление спроса на лизинг подвижного состава стало одним из основных драйверов роста этого направления бизнеса компании. Так, среди крупнейших сделок компании в 2017 г. стали проекты с "Первой грузовой компанией" на 14,6 млрд руб., УГМК-трансом на 7,5 млрд руб. и СГ-трансом на 5,7 млрд руб.

Другим важным вектором развития стал запуск новых для компании направлений работы. В частности, для клиентов из нефтегазового сектора была запущена совместная программа с ведущим российским производителем буровых установок "Уралмаш НГО холдинг". Проекты в нефтегазовой и горнодобывающей промышленности заняли вторую по размеру долю (в совокупности 21,6%) среди новых проектов Газпромбанк Лизинга.

Также на рост портфеля повлияло участие компании в государственных программах льготного лизинга: "Лизинговые проекты", "Автопром", "Лизинг инновационных вагонов", "Льготный лизинг" (Республика Беларусь) и других. "Компания получила 221 млн руб. субсидий, которые в полном объеме транслировала клиентам", - отмечают в пресс-службе.

Большинство клиентов компании - около 41% - в 2017 г. пришлись на столичный регион, отмечают в Газпромбанк Лизинге. Еще 37% клиентов составили резиденты Центрального Федерального округа. 14,2% клиентской базы приходится на Сибирь и Дальний Восток.