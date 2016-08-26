"Уральские локомотивы" поставили 33 поезда "Ласточка" для Московского центрального кольца

Первая деревянная мечеть XIX века Тюменской области открылась после реконструкцииНовости Урала 26 августа, 15:52
Владельцы девяти объектов самостроя в СВАО Москвы согласились на добровольный сносЭкономика и бизнес 26 августа, 15:44
Источник: центр подмосковных Люберец перекрыт из-за угрозы взрываПроисшествия 26 августа, 15:43
На подготовку Кемерова ко Дню шахтера направили 4,9 млрд рублейСибирь 26 августа, 15:37
Обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в Москве арестован на два месяцаПроисшествия 26 августа, 15:34
Рогозин назвал Россию "кулаком в горле Запада"Политика 26 августа, 15:34
ЛДПР выступает против импорта продовольствия в РФЭкономика и бизнес 26 августа, 15:26
Минфин выступает против "лобового запрета" биткоиновЭкономика и бизнес 26 августа, 15:17
История одной "тридцатьчетверки": как восстанавливали танк-участник Курской битвыНовости Урала 26 августа, 15:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" поставил ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 33 скоростных электропоезда "Ласточка" серии ЭС2Г для обслуживания пассажиров Московского центрального кольца (МЦК), сообщила пресс-служба группы "Синара".
Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.
Генеральный директор завода "Уральские локомотивы" Александр Салтаев, оценивая проделанную работу, отметил: "Мы гордимся тем, что уральские поезда будут перевозить пассажиров на этом новейшем участке железной дороги. Осуществив поставку "Ласточек" для Московского Центрального кольца, завод завершил выпуск серии поездов с уровнем локализации 64,19%. Завод приступает к следующему этапу, предусматривающему более глубокую локализацию компонентов электропоездов, и с выпуском всех последующих "Ласточек" уровень локализации будет постепенно увеличиваться до запланированных 80%".
Первый электропоезд "Ласточка" на заводе "Уральские локомотивы" выпущен в мае 2014 года. С 1 октября 2015 года уральские "Ласточки" совершают регулярные рейсы на направлении Москва - Крюково - Тверь Октябрьской железной дороги, а с 1 ноября - на Свердловской железной дороге.
ООО "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) создано в 2010 году на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения для производства и продажи локомотивов и скоростных электропоездов. Акционерами предприятия являются группа "Синара" - 51% и концерн Siemens AG - 49%.