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"Уральские локомотивы" поставили 33 поезда "Ласточка" для Московского центрального кольца

Экономика и бизнес Транспорт
26 августа, 15:04 UTC+3
Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" поставил ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 33 скоростных электропоезда "Ласточка" серии ЭС2Г для обслуживания пассажиров Московского центрального кольца (МЦК), сообщила пресс-служба группы "Синара".

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Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.

Генеральный директор завода "Уральские локомотивы" Александр Салтаев, оценивая проделанную работу, отметил: "Мы гордимся тем, что уральские поезда будут перевозить пассажиров на этом новейшем участке железной дороги. Осуществив поставку "Ласточек" для Московского Центрального кольца, завод завершил выпуск серии поездов с уровнем локализации 64,19%. Завод приступает к следующему этапу, предусматривающему более глубокую локализацию компонентов электропоездов, и с выпуском всех последующих "Ласточек" уровень локализации будет постепенно увеличиваться до запланированных 80%".

Первый электропоезд "Ласточка" на заводе "Уральские локомотивы" выпущен в мае 2014 года. С 1 октября 2015 года уральские "Ласточки" совершают регулярные рейсы на направлении Москва - Крюково - Тверь Октябрьской железной дороги, а с 1 ноября - на Свердловской железной дороге.

ООО "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) создано в 2010 году на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения для производства и продажи локомотивов и скоростных электропоездов. Акционерами предприятия являются группа "Синара" - 51% и концерн Siemens AG - 49%.

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