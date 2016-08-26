"Уральские локомотивы" поставили 33 поезда "Ласточка" для Московского центрального кольца

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Завод "Уральские локомотивы" поставил ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 33 скоростных электропоезда "Ласточка" серии ЭС2Г для обслуживания пассажиров Московского центрального кольца (МЦК), сообщила пресс-служба группы "Синара".

Пассажирское движение по МЦК будет запущено 10 сентября. Ожидается, что в первый год эксплуатации МЦК перевезет около 75 млн человек, к 2025 году пассажиропоток, по расчетам, должен увеличиться до 350 млн человек в год. Всего на железнодорожном кольце предусмотрен 31 остановочный пункт, все станции будут связаны с наземным городским общественным транспортом.

Генеральный директор завода "Уральские локомотивы" Александр Салтаев, оценивая проделанную работу, отметил: "Мы гордимся тем, что уральские поезда будут перевозить пассажиров на этом новейшем участке железной дороги. Осуществив поставку "Ласточек" для Московского Центрального кольца, завод завершил выпуск серии поездов с уровнем локализации 64,19%. Завод приступает к следующему этапу, предусматривающему более глубокую локализацию компонентов электропоездов, и с выпуском всех последующих "Ласточек" уровень локализации будет постепенно увеличиваться до запланированных 80%".

Первый электропоезд "Ласточка" на заводе "Уральские локомотивы" выпущен в мае 2014 года. С 1 октября 2015 года уральские "Ласточки" совершают регулярные рейсы на направлении Москва - Крюково - Тверь Октябрьской железной дороги, а с 1 ноября - на Свердловской железной дороге.

ООО "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) создано в 2010 году на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения для производства и продажи локомотивов и скоростных электропоездов. Акционерами предприятия являются группа "Синара" - 51% и концерн Siemens AG - 49%.