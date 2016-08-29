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Для развития МТК "Север-Юг" важна эффективная логистическая схема

Экономика и бизнес Транспорт
29 августа, 10:25 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Этому также могут способствовать ответственные компании, которые будут заниматься контейнерными перевозками грузов, считает губернатор Астраханской области Александр Жилкин
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АСТРАХАНЬ, 29 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Для реализации преимуществ международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" необходимо выстроить эффективную логистическую схему. Этому также могут способствовать ответственные компании, которые будут заниматься контейнерными перевозками грузов. Такое мнение в интервью ТАСС высказал губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Транспортный коридор "Север-Юг" значительно короче других подобных маршрутов, а значит по нему вести товары гораздо дешевле. Конечно, нужна эффективная логистическая схема, а также нужны серьезные и ответственные компании, которые будут заниматься контейнерными перевозками. Пока это все только развивается", - отметил Жилкин.

Перспективы вплоть до Китая

Вместе с тем у проекта "Север-Юг" есть огромные перспективы для развития. Жилкин заметил, что сейчас во всех задействованных в этом маршруте странах активно ведутся работы, где-то - по строительству дорог, а где-то - по присоединению к ним железнодорожных путей и развитию портовых мощностей. Кроме того, МТК "Север-Юг" может быть включен даже в более масштабный проект экономического пояса "Шелкового пути".

"МТК "Север-Юг" так или иначе касается "Шелкового пути", эти проекты неизбежно пересекутся. И представители Китая, как и других стран, которые участвуют в развитии транспортных путей, конечно, были у нас, смотрели и прорабатывали варианты переброски грузов через туркменские порты в Астрахань (через порты Оля и Астрахань), в Россию, - добавил Жилкин. - Но мы занимаемся этим в рамках уже общих интересов нашей страны, все это решается на уровне государств, и ключевую роль в этих вопросах играет наш федеральный центр".

Вместе с тем, инфраструктура Астраханской области находится на достаточно подготовленном уровне для увеличения грузопотоков по направлению "Север-Юг", подчеркнул глава региона.

Проект стратегического значения

Создание международного транспортного коридора "Север - Юг" предполагает строительство линии Решт - Астара протяженностью 170 км. Целью проекта является соединение сухопутных участков данного МТК, что позволит повысить экономическую эффективность транскаспийского мультимодального маршрута. В частности, предполагается, что линия Решт - Астара (Иран) будет строиться при участии России и Ирана, а линия Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) - при участии России, Ирана и Азербайджана.

По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в строительство участка Казвин - Решт (Иран) - Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) составляет около 400 млн долларов. Товарный рынок МТК "Север - Юг" оценивается на уровне 25-26 млн тонн в год.

Ранее сообщалось, что на первом этапе по нему планируется транспортировать 5 млн тонн грузов с наращиванием в дальнейшем объемов до 10 млн тонн. Время доставки грузов, в частности из Индии в Россию, сократится вдвое по сравнению с уже действующими маршрутами и не превысит 30 дней. Кроме того, стоимость доставки грузов также должна снизиться на 30%.

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