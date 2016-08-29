Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кирилл Андросов переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота"

Экономика и бизнес Транспорт
29 августа, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Он занимает этот пост с 2011 года
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председателем совета директоров "Аэрофлота" вновь переизбран управляющий инвестфонда "Альтера" Кирилл Андросов, говорится в сообщении компании по результатам внеочередного заседания совета директоров.

"Совет провел заседание в новом составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2016 года. Председателем совета директоров ПАО "Аэрофлот" вновь избран Кирилл Андросов, который занимает этот пост с 2011 года", - отмечается в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, на годовом собрании акционеров был избран совет директоров "Аэрофлота.

Кроме Анросова, членами совета директоров являются гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, предправления "ЮниКредит Банка" Михаил Алексеев, управляющий директор "Ренессанс Брокера" Игорь Каменской, президент ОАК Юрий Слюсарь, гендиректор "Авиакапитал-Сервиса" Роман Пахомов, советник гендиректора ЗАО "Управление инвестициями" и профессиональный независимый директор Алексей Германович, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, гендиректор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин, гендиректор "Арида" Василий Сидоров и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Еще 34,57% акций компании хранятся в Национальном расчетном депозитарии - это номинальный владелец акций, фактические владельцы не раскрываются. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот- финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%. Ростех контролирует 3,26% акций, 8,25% ценных бумаг принадлежат физическим лицам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
15
Лайнер будущего: в Иркутске представлен новый российский самолет МС-21
3
Лоукостер "Победа" начал продавать рекламу российских компаний на фюзеляже своих самолетов
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Проверь интуицию! Сделай прогноз перед выборами в Госдуму
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Городские власти и полицейские проверяют павильоны возле метро "Электрозаводская"
2
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
3
Убийство ребенка привело к массовым погромам в Одесской области
4
На юго-западе Москвы неизвестные избили и ограбили дипломата из Конго
5
На юго-западе Москвы неизвестный из травматики ранил в голову молодого человека
6
В аэропорту Лос-Анджелеса задержали человека в костюме Зорро
7
Российские министерства и ЦБ проверят на готовность к работе в условиях военного времени
Темы дня
Реклама