Кирилл Андросов переизбран председателем совета директоров "Аэрофлота"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Председателем совета директоров "Аэрофлота" вновь переизбран управляющий инвестфонда "Альтера" Кирилл Андросов, говорится в сообщении компании по результатам внеочередного заседания совета директоров.

"Совет провел заседание в новом составе, избранном на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2016 года. Председателем совета директоров ПАО "Аэрофлот" вновь избран Кирилл Андросов, который занимает этот пост с 2011 года", - отмечается в сообщении компании.

Как сообщалось ранее, на годовом собрании акционеров был избран совет директоров "Аэрофлота.

Кроме Анросова, членами совета директоров являются гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, предправления "ЮниКредит Банка" Михаил Алексеев, управляющий директор "Ренессанс Брокера" Игорь Каменской, президент ОАК Юрий Слюсарь, гендиректор "Авиакапитал-Сервиса" Роман Пахомов, советник гендиректора ЗАО "Управление инвестициями" и профессиональный независимый директор Алексей Германович, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, гендиректор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин, гендиректор "Арида" Василий Сидоров и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Еще 34,57% акций компании хранятся в Национальном расчетном депозитарии - это номинальный владелец акций, фактические владельцы не раскрываются. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот- финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%. Ростех контролирует 3,26% акций, 8,25% ценных бумаг принадлежат физическим лицам.