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МОСКВА, 29 августа, /ТАСС/. Российский чартерный авиаперевозчик Azur Air планирует подать заявление в Росавиацию на выполнение чартеров в Турцию, сообщил ТАСС директор по связям с общественностью авиакомпании Анастасия Матюшина.
По ее словам, авиакомпания начала переговоры с туроператорами, которые формируют туристический продукт. "Чтобы подать заявление в Росавиацию, нужна заявка от туроператора на выполнение чартерного рейса", - отмечает она. По словам Матюшиной, точные даты первых рейсов станут известны не ранее вечера понедельника.
Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года после того, как в результате атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.
В августе этого года после принесенных президентом Турции извинений, а также в результате переговоров лидеров двух стран стороны приняли решение начать восстановление связей в прежнем объеме. После изучения вопросов, связанных с безопасностью турецких аэропортов, российские эксперты Минтранса направили соответствующий отчет в правительство.
В конце июня президент России Владимир Путин отменил запрет на продажу россиянам туров в Турцию. Сегодня премьер- министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между РФ и Турцией. В Минтрансе сообщили, что авиакомпании уже начали подавать заявки на выполнение чартерных перелетов в Турцию.
Azur Air - российская чартерная авиакомпания, работает с конца 2014 года, базируется в московском аэропорту Домодедово, входит в состав холдинга Anex Tourism Group. Стратегическим партнером-туроператором является AnexTour.