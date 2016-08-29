Убыток Объединенной вагонной компании в I полугодии сократился в 2,6 раза, до 2 млрд руб.

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистый убыток Объединенной вагонной компании (ОВК) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2016 г. сократился в 2,57 раза и составил 1,995 млрд руб. Как говорится в отчете компании, убыток за аналогичный период прошлого года составлял 5,143 млрд руб.
Выручка ОВК за отчетный период выросла на 38,2% и составила 23,5 млрд руб. Операционная прибыль компании в первом полугодии увеличилась в 8,3 раза - до 2,7 млрд руб.
ОВК объединяет АО "Тихвинский вагоностроительный завод", ЗАО "ТихвинХимМаш", ООО "НПЦ "Пружина", лизинговые компании под брендом RAIL1520, транспортную компанию ООО "Восток1520", вагоноремонтное предприятие "Титран-Экспресс".
Основные акционеры ОВК - президент группы ИСТ Александр Несис и его партнеры. В конце апреля 2015 г. ОВК в рамках IPO разместила 12,22% акций на общую сумму 9,028 млрд руб. В IPO компании приняли участие более 50 инвесторов. Также в размещении принял участие топ-менеджмент ОВК.
В июле 2015 г. группа ИСТ продала часть своей доли в ОВК с целью привлечения акционерного капитала для инвестиций в добычу и переработку редкоземельных металлов, а также производство азотных удобрений. Таким образом, доля ICT Holding Ltd (владеет акциями ОВК через United Wagon Plc) снизилась до 74,71%. При этом доля ОАО "Ронин Траст" составила 13,1%.