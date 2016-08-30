Globaltrans в I полугодии сократил чистую прибыль по МСФО на 13% - до 2,3 млрд рублей

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль Globaltrans по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2016 года упала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13% - до 2,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

При этом прибыль, приходящаяся на акционеров, выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,6 млрд рублей на фоне хороших результатов бизнеса по оперированию полувагонами, который полностью находится в собственности группы.

Скорректированная выручка практически не изменилась и составила 20,6 млрд рублей. Позитивный эффект от хороших результатов в сегменте полувагонов был ограничен слабыми показателями работы сегмента перевозки нефтеналивных грузов и снижением выручки от прочих неосновных видов деятельности, отмечает Globaltrans. Скорректированный показатель EBITDA составил 7,6 млрд рублей, снизившись на 9% год к году. При этом маржа по скорректированному показателю EBITDA составила 37% в сравнении с 40% в аналогичном периоде прошлого года.

Группа сохранила комфортный уровень долговой нагрузки. Чистый долг на конец первого полугодия 2016 года составил 17,1 млрд рублей, соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA за последние 12 месяцев - 1,1 против 1,0 на конец 2015 года.

Финансовые затраты группы снизились на 26%, что объясняется снижением долговой нагрузки в течение последних 18 месяцев и улучшением уровня средневзвешенной эффективной процентной ставки до 11,7% на 30 июня 2016 года. Доля заимствований в рублях составляет практически 100%.

"Несмотря на продолжающиеся сложности в экономике, сектор грузовых железнодорожных перевозок насыпных грузов, в котором Globaltrans обладает целым рядом конкурентных преимуществ, начал восстанавливаться, позволив нам существенно нарастить объемы бизнеса, - отмечает генеральный директор Globaltrans Валерий Шпаков, слова которого приводятся в сообщении. - Рынок останется сложным и во втором полугодии. В случае стабильной ситуации на макроэкономическом уровне, мы ожидаем сбалансированную конъюнктуру на рынке перевозок в полувагонах. При этом в сегменте перевозок нефтеналивных грузов конъюнктура продолжит быть слабой".

Globaltrans - один из крупнейших частных операторов грузовых вагонов и локомотивов в России. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE). Free float Globaltrans составляет 54,5%, по 11,5% принадлежит бизнесменам Никите Мишину, Константину Николаеву и Андрею Филатову через специальные компании. Общий парк подвижного состава Globaltrans насчитывает около 66 тыс. единиц. Основу парка составляют универсальные полувагоны и железнодорожные цистерны. Более 90% от общего парка находится в собственности группы.