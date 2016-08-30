Грузооборот Globaltrans в первом полугодии 2016 г. вырос на 13%

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Грузооборот группы Globaltrans в первом полугодии 2016 г. вырос на 13% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, говорится в материалах компании.
При этом доля компании в общероссийском грузообороте увеличилась с 7,4% до 8,3%.
Сегмент перевозки ненефтяных грузов в первом полугодии вырос на 18%. Так, более 85% грузооборота Globaltrans в отчетном периоде составляли насыпные грузы.
В то же время перевозки нефтепродуктов в годовом выражении сократились на 17%. Компания объясняет это снижением общего объема производства нефтепродуктов наряду с введением новых трубопроводных мощностей.
Globaltrans - один из крупнейших частных операторов грузовых вагонов и локомотивов в России. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии составила 2,3 млрд рублей.