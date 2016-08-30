Аэропорт Владивостока в преддверии ВЭФ обслуживает рейсы без задержек

МОСКВА, 30 августа, /ТАСС/. Аэропорт Владивостока в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) принимает и отправляет рейсы по расписанию, несмотря на штормовое предупреждение, следует из данных онлайн табло аэропорта.

На ВЭФ, который начнется во Владивостоке 2 сентября, участники форума начнут массово прибывать уже в среду. По данным онлайн табло аэропорта, в течение ближайших суток ожидается прилет более 70 рейсов и вылет более 80. На данный момент серьезных опозданий прилетающих рейсов (свыше двух часов) практически нет - примерно на сутки задерживаются только два местных рейса авиакомпании "Аврора" (на прилет и, следовательно, на вылет).

Вместе с тем организаторы ВЭФ-2016 начали подготовку объектов форума к удару циклона, в том числе укрепляются павильоны, построенные специально к выставке "Улица Дальнего Востока".

Штормовое предупреждение было объявлено в Приморском крае 28 августа. По прогнозу, непогода будет бушевать три дня и более. Циклон принесет ливневые дожди, которые будут сопровождаться штормовым, а местами ураганным ветром. В заливе Петра Великого ожидается с шторм с высотой волн до 5 метров, а на реках края - подъем уровня воды до 3 метров, сообщили сегодня в краевом гидрометцентре.

Восточный экономический форум

ВЭФ пройдет во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. Приедут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Будут обсуждаться механизмы поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Центральным событием форума станет панельная сессия с участием президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.

ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Впервые ВЭФ прошел в сентябре прошлого года. Было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.