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Контейнерооборот портов Финляндии по итогам января-июня 2016 года увеличился на 8,7%

Экономика и бизнес Транспорт
30 августа, 15:52 UTC+3
По итогам 2015 года контейнерооборот портов Финляндии составил 1,41 млн TEU
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 августа./ТАСС/. Грузооборот портов Финляндии по итогам января-июня 2016 года увеличился на 8,7% относительно аналогичного периода 2015 года до 775,7 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Данная информация содержится в отчете Транспортного агентства Финляндии.

Контейнерооборот порта Хамина-Котка по данным агентства составил 324,04 тыс. TEU, что больше января-июня 2015 года на 18,8%. По данным пресс-службы порта контейнерооборот составил 325,18 тыс. TEU (+17,7%).

Порт Хельсинки за отчетный период перевалил 229,65 тыс. TEU (+7,3%), из них: экспорт составил 112,78 тыс. TEU (+12,5%), импорт - 116,87 тыс. TEU (+2,7%). Перевалка контейнеров в порту Раума достигла 135,53 тыс. TEU (-2,9%).

Спад перевалки контейнеров отмечен в порту Раахе - на 14,4% до 0,46 тыс. TEU, Пори - на 20% до 8,94 тыс. TEU, Кеми - на 22,3% до 8,08 тыс. TEU, Уусикаупунки - на 10,5% до 0,48 тыс. TEU. Порт Турку увеличил контейнерооборот на 66,9% до 1,16 тыс. TEU, Ханко - на 8,1% до 31,22 тыс. TEU.

Доля порта Хамина-Котка от общего контейнерооборота портов Финляндии составила 41,8%, Хельсинки - 29,6%, Раума - 17,5%.

По итогам 2015 года контейнерооборот портов Финляндии составил 1,41 млн TEU. Портом Хамина-Котка перевалено 551,05 тыс. TEU, Хельсинки - 431,75 тыс. TEU.

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