СМИ: строительство московского метро подорожало в 1,5 раза - до 1,3 трлн руб.

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Стоимость программы строительства метро, которая предполагает появление более 600 км новых линий и 78 станций к 2020 году, увеличилась в 1,5 раза, сообщает газета "Ведомости".

При утверждении программы метростроения в 2012 г. ее стоимость оценивалась в 900 млрд руб. Потом ее несколько раз пересматривали. Если суммировать потраченные средства и заложенные в адресной инвестиционной программе (АИП) на 2015-2018 гг., то программа оценивается уже в 1,3 трлн руб., отмечает издание.

По данным департамента экономической политики и развития Москвы, в 2011-2015 гг. на строительство метро потрачено 521 млрд руб. В АИП на 2015-2018 гг. заложен 481 млрд руб. плюс 301,8 млрд руб. - остаток на 1 января 2019 г. (не использованные от контрактной стоимости объекта деньги, которые переходят на следующий период).

Ряд объектов сильно подорожал. По данным газеты, в 2011 г. департамент строительства Москвы сообщал, что предварительная стоимость ветки "Марьина Роща" - "Селигерская" (подрядчик - "Мосметрострой") - 59,4 млрд руб. В действующей АИП на этот объект заложено уже 92,7 млрд. На строительство линии "Деловой центр" - "Парк Победы" ("Ингеоком") планировалось потратить порядка 12 млрд руб., сегодня в АИП его стоимость - 23 млрд руб. Ветка "Речной вокзал" - "Ховрино" ("Стройгазконсалтинг") была разыграна за 10,5 млрд руб., сейчас сумма - 16,5 млрд.

Чиновники объясняют удорожание корректировкой программы. "Стоимость строительства объектов метрополитена в 2011 г. рассчитывалась исходя из предварительных показателей километража линий и количества вводимых станций и электродепо", - сообщила пресс-служба стройкомплекса Москвы. Частично метро подорожало из-за включения в программу строительства новых линий, говорит сотрудник мэрии: например, замкнули кольцо Третьего пересадочного контура, продлили Сокольническую линию от "Саларьево" до "Столбово". Представитель "Мосметростроя" отказался от комментариев. Пресс-служба "Ингеокома" объяснила удорожание появлением в проекте дополнительных сооружений, а "окончательная стоимость будет определена на основе сводного сметного расчета, выпущенного проектной организацией".

Затраты на строительство метро увеличиваются в том числе из-за непроработанной проектной документации, считает человек, близкий к мэрии: по его словам, порой предварительная стоимость объекта и реальная отличаются кардинально. Это происходит из-за того, что несколько процессов запускаются параллельно: проектирование, освобождение площадки и строительство. "Зачастую подрядчики выигрывают тендеры, обещая условное снижение от цены контракта, которая не определена, - продолжает собеседник "Ведомостей". - Контрактная цена для подрядчика определяется только после разработки проектно-сметной документации". Программа метростроения масштабная, в работе много объектов, все они сложные, а городу нужно показывать результаты, комментирует подрядчик метро.

Также сроки ввода метро пока расходятся с заявленными. Мэрия обещала ввести за пять лет (2011-2015 гг.) 75 км метро, сдано около 33 км и 18 станций. В 2014 г. планировалось сдать линию "Марьина Роща" - "Селигерская", но первые три станции этой ветки будут введены только в этом году, а три следующие - в 2017 г. Пресс-служба стройкомплекса Москвы объясняла это техническими особенностями: работать приходится в сложных гидрогеологических условиях, о которых заранее строители не знали, работы ведутся на большой глубине в 60 м.

В целом программа строительства Московского метрополитена будет завершена к 2020 г., говорит представитель мэрии. Часть проектов выходят за этот период, указано в АИП: Третий пересадочный контур должен полностью замкнуться лишь в 2022 г., участок "Третьяковская" - "Волхонка" - "Деловой центр" будет готов в 2023 г., а "Столбово" - "Десна" - в 2024 г.

В настоящий момент в стройке находится более 60 км, 35 станций и пять депо. В 2016 г. планируется открыть 11 станций метро и более 23 км линий.