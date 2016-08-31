СМИ: АФК "Система" близка к закрытию сделки по продаже ж/д оператора "СГ-Транс"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. АФК "Система" близка к закрытию сделки по продаже 50% железнодорожного оператора "СГ-Транс", сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление президента компании Михаила Шамолина.

"Мы не можем сказать, что уже закрыли сделку, но мы очень к этому близки",- сказал он во время телефонной конференции 30 августа, пообещав, что, если "все будет идти по плану", компания вскоре о сделке сообщит. В "СГ-Трансе" подтвердили "Ъ", что сделка близка к закрытию, от дальнейших комментариев там и в АФК отказались.

"СГ-Транс" занимается транспортировкой сжиженных углеводородных газов, нефтеналивных и нефтехимических грузов. По 50% принадлежит АФК и "Вектор рейлу" Алексея Тайчера, Тимура и Руслана Бабаевых.

АФК "Система" объявила о выходе из "СГ-Транса" в марте: тогда основной акционер "Системы" Владимир Евтушенков говорил, что нашел покупателя на актив и выйдет с прибылью. В мае входящее в "СГ-Транс" ООО "Башнефть-Транс" попыталось согласовать в ФАС покупку доли у АФК "Система". Тогда финальным покупателем назывался "ИСР Транс" (занимается транспортировкой нефтепродуктов), который готов был заплатить 6 млрд руб. В июне готовность к покупке "Ъ" подтверждал глава "ИСР Транса" Рахман Халилов. Но ФАС не одобрила сделку, и "ИСР Транс" вышел из нее.

В итоге, как сообщает издание со ссылкой на источники, долю АФК за те же 6 млрд руб. может купить группа частных инвесторов, в состав которых входит депутат Госдумы Александр Бабаковик. Сам депутат на запрос "Ъ" не ответил.

Александр Бабаков - депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом. С сентября 2014 года находится под санкциями ЕС как бизнесмен с "серьезными инвестициями на Украине и в Крыму", голосовавший за включение Крыма в состав РФ. Источники "Ъ" на Украине ранее называли господина Бабакова и президента ФК ЦСКА Евгения Гинера бенефициарами компании VS Energy, владевшей гостиничным бизнесом в крупных украинских городах, а также крупными энергоснабжающими компаниями в стране. АФК "Система" и ранее имела деловые контакты с этой украинской компанией: в 2011 году "Интурист" (входит в АФК) вел переговоры о продаже части своего гостиничного бизнеса украинской сети "Премьер Интернешнл", принадлежащей VS Energy.

По словам источника, знакомого с обстоятельствами сделки, согласование ФАС для нее не понадобится (это подтверждает и другой собеседник "Ъ"). Но, по его словам, нельзя сказать, что именно запрет ФАС сделки по продаже "СГ Транса" "ИСР Трансу" толкнул партнеров на принятие предложения господина Бабакова и партнеров. Для АФК это был не единственный вариант, акционеры вели переговоры с целым рядом инвесторов, уверяет источник "Ъ".

По словам собеседника "Ъ", знакомого с планами Бабакова, государственная деятельность депутата не вступает в конфликт с коммерческой сделкой. При принятии инвестрешения покупатель во многом руководствовался тем, что "СГ-Транс" располагает собственной железнодорожной и производственной инфраструктурой, говорит он. Для "СГ-Транса" появление в числе его акционеров Александра Бабакова откроет новые возможности в области "географической экспансии и расширения внешнеэкономической деятельности", говорит он, и позволит реализовать ряд международных инфраструктурных проектов.