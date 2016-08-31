Авиакомпания "ИрАэро" открывает 9 новых направлений из Иркутска и Омска

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" откроет в осенне-зимнем расписании девять новых направлений из Иркутска и Омска, включая рейсы в Москву, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика в среду.

"Начиная с 17 сентября "ИрАэро" будет выполнять рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Хабаровск, Нижневартовск, Владивосток. Также авиакомпания начнет осуществлять прямые рейсы из Иркутска в Магадан и из Красноярска в Благовещенск еженедельно", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, по пятницам из Иркутска можно будет улететь в Санкт-Петербург рейсом 224 до Омска, далее рейсом 225 до Санкт-Петербурга. Обратно в Иркутск из Санкт-Петербурга пассажиры смогут вернуться во вторник.

"Все перелеты будут выполняться на современных авиалайнерах Sukhoi Superjet 100 и CRJ-200", - отметили в пресс-службе.

Авиакомпания "ИрАэро" базируется в международном аэропорту Иркутск, дополнительные аэропорты базирования находятся в Новосибирске (Толмачево), Магадане и Якутске. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по РФ, странам ближнего зарубежья и Китаю. В январе 2016 года "ИрАэро" была назначена одним из регулярных авиаперевозчиков в Китай. В авиапарке компании - 17 самолетов Ан-24/Ан-26, 6 самолетов Bombardier CRJ-200LR и 4 SSJ-100.