Строительство причала на реке Зея для будущего ГПЗ началось в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Строительство причала с грузооборотом до 32 тыс. тонн, который необходим для Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), началось на реке Зея в Свободненском районе Амурской области, сообщила пресс-служба областного правительства в среду.

"В Свободненском районе в рамках строительства Амурского ГПЗ началась подготовка территории для строительства причала. Причальные мощности рассчитаны на грузооборот до 32 тыс. тонн и предназначены для выгрузки и промежуточного хранения крупногабаритного и тяжеловесного оборудования", - сказали в пресс-службе.

Во время строительства ГПЗ оборудование для него будут доставляться баржебуксирными составами от морского порта Советская Гавань вверх по течению рек Амур и Зея до места строительства гидротехнических сооружений на правом берегу реки Зея в районе села Черниговка. С Амурским ГПЗ причал свяжет подъездная автодорога, создание которой завершается.

"Осуществляется мобилизация техники и специалистов для выполнения подготовительных работ на площадке строительства гидротехнических сооружений. Предстоит выполнить работы по берегоукреплению, строительству ряда объектов на берегу, складов и стоянок. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году", - добавили в пресс-службе.

Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный Амурской области для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". ГПЗ станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа - его проектная мощность составит до 42 млрд куб. м в год. В его состав войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м год.

Инвестором и заказчиком проекта является "Газпром переработка Благовещенск". Управление проектом осуществляет НИПИГАЗ.