Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство причала на реке Зея для будущего ГПЗ началось в Приамурье

Экономика и бизнес Транспорт
31 августа, 13:35 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 31, августа. /ТАСС
Инвестором и заказчиком проекта является "Газпром переработка Благовещенск"
Материал из 1 страницы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 августа. /ТАСС/. Строительство причала с грузооборотом до 32 тыс. тонн, который необходим для Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), началось на реке Зея в Свободненском районе Амурской области, сообщила пресс-служба областного правительства в среду.

"В Свободненском районе в рамках строительства Амурского ГПЗ началась подготовка территории для строительства причала. Причальные мощности рассчитаны на грузооборот до 32 тыс. тонн и предназначены для выгрузки и промежуточного хранения крупногабаритного и тяжеловесного оборудования", - сказали в пресс-службе.

Во время строительства ГПЗ оборудование для него будут доставляться баржебуксирными составами от морского порта Советская Гавань вверх по течению рек Амур и Зея до места строительства гидротехнических сооружений на правом берегу реки Зея в районе села Черниговка. С Амурским ГПЗ причал свяжет подъездная автодорога, создание которой завершается.

"Осуществляется мобилизация техники и специалистов для выполнения подготовительных работ на площадке строительства гидротехнических сооружений. Предстоит выполнить работы по берегоукреплению, строительству ряда объектов на берегу, складов и стоянок. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году", - добавили в пресс-службе.

Амурский ГПЗ строится в районе города Свободный Амурской области для выделения ценных фракций перед поставкой газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". ГПЗ станет самым крупным в России и одним из крупнейших в мире предприятий по переработке природного газа - его проектная мощность составит до 42 млрд куб. м в год. В его состав войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн куб. м год.

Инвестором и заказчиком проекта является "Газпром переработка Благовещенск". Управление проектом осуществляет НИПИГАЗ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
15
Лайнер будущего: в Иркутске представлен новый российский самолет МС-21
3
Лоукостер "Победа" начал продавать рекламу российских компаний на фюзеляже своих самолетов
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турист из Москвы не заявлял в полицию на бросивших его в красноярских горах товарищей
2
Туристы из Москвы бросили раненого товарища в красноярских горах, чтобы успеть на самолет
3
Что ждет пенсионную систему России
4
Региональные власти неоднозначно восприняли "экологический список Донского"
5
Накопительная часть пенсий будет заморожена
6
Голодец подтвердила увольнение трех заместителей министра образования и науки
7
Единороссы готовы совместно с профсоюзами подготовить законопроект о приоритете зарплат
Темы дня
Реклама