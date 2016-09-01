Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Hyundai примет участие в создании на "Звезде" первых в мире танкеров типа Green Aframax

Экономика и бизнес Транспорт
1 сентября, 10:50 UTC+3 край/ 1, сентября. /ТАСС
При этом разработанный проект танкера компания Hyundai внесет в уставной капитал совместного предприятия с СК "Звезда"
Материал из 1 страницы

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai примет участие в проектировании и инженерном сопровождении строительства на судоверфи "Звезда" (входит в "Роснефть") первых в мире танкеров типа Green Aframax, работающих на газомоторном топливе. Об этом заявил в четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии запуска первой очереди судостроительного комплекса "Звезда".

"С компанией Hyundai будет заключено соглашение о проектировании и инженерном сопровождении строительства на судоверфи "Звезда" первых в мире танкеров типа "Зеленый Афрамакс", работающих на газомоторном топливе. При этом разработанный проект танкера компания Hyundai внесет в уставной капитал совместного предприятия с СК "Звезда", - сказал Сечин.

Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному "Газпромбанком" и "Роснефтью".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
15
Лайнер будущего: в Иркутске представлен новый российский самолет МС-21
3
Лоукостер "Победа" начал продавать рекламу российских компаний на фюзеляже своих самолетов
Инфографика
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Новая авиакомпания «Победа»
Выборы-2016
Государственная дума. Цифры и факты
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве мальчика в Забайкалье
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
Лавров: Россия не выбирает между Европой и Азией
7
Годовалый ребенок умер в Ульяновской области в машине скорой помощи
Темы дня
Реклама