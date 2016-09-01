Hyundai примет участие в создании на "Звезде" первых в мире танкеров типа Green Aframax

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai примет участие в проектировании и инженерном сопровождении строительства на судоверфи "Звезда" (входит в "Роснефть") первых в мире танкеров типа Green Aframax, работающих на газомоторном топливе. Об этом заявил в четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии запуска первой очереди судостроительного комплекса "Звезда".

"С компанией Hyundai будет заключено соглашение о проектировании и инженерном сопровождении строительства на судоверфи "Звезда" первых в мире танкеров типа "Зеленый Афрамакс", работающих на газомоторном топливе. При этом разработанный проект танкера компания Hyundai внесет в уставной капитал совместного предприятия с СК "Звезда", - сказал Сечин.

Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).

В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному "Газпромбанком" и "Роснефтью".