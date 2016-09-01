Hyundai примет участие в создании на "Звезде" первых в мире танкеров типа Green Aframax

Сотни людей почтили память жертв теракта в школе БесланаОбщество 1 сентября, 11:41
СМИ: "Приморский торговый порт" получит налоговые преференцииТранспорт 1 сентября, 11:38
"Калашников" до конца года поставит Минобороны РФ около 20 катеровАрмия и ОПК 1 сентября, 11:37
Шойгу поручил направить на помощь 3,5 тыс. военных в связи с тайфуном в ПриморьеПроисшествия 1 сентября, 11:27
В Челябинской области началась подготовка к Расулевским чтениям-2017Новости Челябинской области 1 сентября, 11:27
Сорокин: организаторы ЧМ-2018 не строят лишней инфраструктурыСпорт 1 сентября, 11:25
В России создан новый легкий пулемет для армииАрмия и ОПК 1 сентября, 11:20
Гедиректор концерна "Калашников": портфель экспортных заказов составляет $230 млнАрмия и ОПК 1 сентября, 11:18
"Совкомфлот" может заказать у ДЦСС суда для постройки на верфи "Звезда"Транспорт 1 сентября, 11:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 1 сентября. /ТАСС/. Южнокорейская компания Hyundai примет участие в проектировании и инженерном сопровождении строительства на судоверфи "Звезда" (входит в "Роснефть") первых в мире танкеров типа Green Aframax, работающих на газомоторном топливе. Об этом заявил в четверг глава "Роснефти" Игорь Сечин на церемонии запуска первой очереди судостроительного комплекса "Звезда".
"С компанией Hyundai будет заключено соглашение о проектировании и инженерном сопровождении строительства на судоверфи "Звезда" первых в мире танкеров типа "Зеленый Афрамакс", работающих на газомоторном топливе. При этом разработанный проект танкера компания Hyundai внесет в уставной капитал совместного предприятия с СК "Звезда", - сказал Сечин.
Судостроительный завод "Звезда" строится в городе Большой Камень Приморского края с 2009 года. Первоначально проект создавали и начали реализовывать "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) и южнокорейская кораблестроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. (DSME, подразделение концерна Daewoo).
В 2012 году DSME вышла из проекта, а ОСК уступила пакет из 75% минус две акции "Дальневосточного центра судостроения и судоремонта" (ДЦСС, включающий верфь "Звезда" и ряд других судостроительных площадок) консорциуму "Современные технологии судостроения", созданному "Газпромбанком" и "Роснефтью".