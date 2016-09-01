РЖД в августе увеличили перевозки пассажиров поездами дальнего следования на 5,9%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. РЖД в августе 2016 года перевезли 94,4 млн пассажиров, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе, в пригородном сообщении отправлено 81,6 млн пассажиров (-1,7%), в дальнем следовании - 12,8 млн (+5,9%), говорится в сообщении компании.

Пассажирооборот в августе 2016 года составил 16,9 млрд пасс-км, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Всего за январь-август 2016 года отправлено 673,6 млн пассажиров (-0,7 % к январю - августу 2015 года). Из них в дальнем следовании перевезено 70,8 млн пассажиров (+ 4,4 %), в пригородном сообщении - 602,8 млн (- 1,3 %).

Пассажирооборот на сети РЖД с начала 2016 года увеличился на 4,3% к уровню прошлого года и составил 87,3 млрд пасс-км., отмечает компания.