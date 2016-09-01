"Трансконтейнер" и Glovis отправили первый поезд с порта Восточный

НАХОДКА, 1 сентября. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" совместно с компанией Hyundai Glovis (логистическое подразделение автоконцерна Hyundai Kia Automotive Group, Южная Корея) запустили первый контейнерный поезд с территории порта Восточный на станцию Шушары Октябрьской железной дороги с автокомплектующими для российского завода компании Hyundai Motor. Как сообщает пресс-служба "Трансконтейнера", расчетное время в пути - 10 суток.

Поезд доставит 50 40-футовых контейнеров (100 TEU) с автокомплектующими, которые были отправлены морем из порта Пусан (Корея).

ПАО "Трансконтейнер" располагает 46 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.

В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. АО "ОТЛК" принадлежит 50% плюс две акции ПАО "Трансконтейнер", транспортной группе Fesco - 24,1%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингруп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 12,2%. Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже. Депозитарные расписки на акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже.

Грузооборот ПАО "Трансконтейнер" по итогам I полугодия 2016 года составил 725 тыс. TEU увеличился (+4,5% к аналогичному периоду 2015 года).