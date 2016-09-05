СМИ: Fesco предлагают продать долю в "Трансконтейнере" для погашения долга

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Держатели основного объема выпусков евробондов Fesco, по которым допущен дефолт, официально предложили ей продать 24,1% акций "Трансконтейнера", сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По мнению кредиторов, стоимость доли может составить $190 млн, и деньги должны быть направлены на обслуживание долга.

Fesco 4 июня допустила дефолт по двум выпускам евробондов - с доходом 8% и погашением в 2018 году на $412 млн и с доходом 8,75% и погашением в 2020 году на $234 млн. Держатели большинства этих облигаций образовали ad hoc-группу для совместных действий (AHG), которая 15 июля выдвинула Fesco предложения по реструктуризации долга. Fesco обещала ответить до 22 июля, но срок пропустила и нового не называла, отмечает "Ъ". Из- за падения фрахтовых ставок и объема перевалки контейнеров в портах выручка Fesco по МСФО за первое полугодие упала на 32,6%, до $258 млн, EBITDA - на 37%, до $39,4 млн, но чистая прибыль выросла в 7,25 раза, до $58 млн.

По данным "Ъ", AHG предлагает объединить два выпуска в один и продлить срок погашения евробондов до 2021 года. Также, говорит источник "Ъ", знакомый с предложениями AHG, "часть купонов объединенного выпуска может быть капитализирована и выплачена при погашении основной суммы задолженности". Кроме того, акционерам Fesco предлагается влить в капитал компании свыше $100 млн, что будет соответствовать платежам за обслуживание остального долга компании до срока погашения еврооблигаций (на них приходится 71% общего долга). А для увеличения ликвидных средств AHG и предлагает продать долю в "Трансконтейнере".

Fesco, напротив, давно хочет получить контроль в "Трансконтейнере". В июне владелец "Суммы" (у группы 32,5% Fesco и де-факто контроль над компанией) Зиявудин Магомедов предложил президенту ОАО "РЖД" Олегу Белозерову купить принадлежащие монополии через "Объединенную транспортно-логистическую компанию" (ОТЛК) 50% плюс две акции "Трансконтейнера". В пятницу глава РЖД заявил: "Ограничений по срокам по принятию каких-то решений у нас нет. Решение пока не принято, но мы рассматриваем вариант, как можно было бы это сделать".

В Fesco сообщили "Ъ", что готовят собственные предложения для кредиторов и находятся в диалоге с их консультантами.

По мнению аналитиков, при росте железнодорожных контейнерных перевозок и рекордных дивидендах "Трансконтейнера" продавать его Fesco невыгодно, даже для решения долговых проблем.