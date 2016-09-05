СМИ: Австрия потребовала от "Победы" прекратить продажу билетов в Вену

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Австрийские авиавласти обеспокоены, что авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") продает билеты на линию Москва - Вена, не будучи назначенным перевозчиком, что нарушает двустороннее соглашение о воздушном сообщении, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Росавиации.

Речь идет об услуге лоукостера Fly&Bus, в рамках которой можно приобрести авиабилеты до Братиславы, а далее до Вены пассажиров отвозят автобусами.

"Победа" не имеет права летать и продавать билеты на линии Москва - Вена, сообщил представитель Минтранса России. Со стороны РФ на этом направлении два назначенных перевозчика: "Аэрофлот' и его дочерняя авиакомпания "Россия". Со стороны Австрии - только Austrian Airlines. В соглашениях о воздушном сообщении между Россией и Австрией на сайте Росавиации условия сквозных перевозок не прописаны. Действия "Победы" нарушают двустороннее соглашение о воздушном сообщении, отмечает собеседник издания.

Минтранс Австрии на вопросы издания не ответил. В июле стороны договорились увеличить число частот, рассказал "Ведомостям" представитель российского Минтранса. "Победа" может поучаствовать в конкурсе. Австрийская сторона предложила авиакомпаниям организовать перевозки по маршруту Москва - Линц - Вена, при этом на участке Линц - Вена - поездом или другим видом транспорта, говорится в протоколе Росавиации. Представитель "Победы" от комментариев отказался.

"Победа" летает в Братиславу семь раз в неделю, билет в одну сторону с вылетом в начале сентября сейчас стоит от 4,3 тыс. до 5 тыс. руб., билет в Вену на 600 руб. дороже, говорится на сайте компании. Прямой билет в Вену на ближайшие дни у "Аэрофлота" стоит от 12 тыс. руб. У Austrian Airlines билет в один конец - от 17 тыс. руб.

Таким же образом лоукостер доставляет пассажиров в Барселону (летит до Жироны), Цюрих (до Меммингена) и Милан (Бергамо). О претензиях итальянских и испанских властей к "Победе" неизвестно. Российские авиавласти встречались с испанскими в феврале, а с итальянскими в начале июля - в протоколах встреч "Победа" или сквозные перевозки не упоминаются, отмечают "Ведомости". Однако немецкие власти запретили "Победе" продавать билеты на автобус из Меммингена в Цюрих из-за отсутствия прямого назначения на полеты в швейцарский город.