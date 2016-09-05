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Аэропорт Уфы откроет чартерные рейсы в Турцию с 22 сентября

Экономика и бизнес Транспорт
5 сентября, 11:25 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
Первым из столицы Башкирии полетит самолет авиакомпании "Северный ветер" в Анталью
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УФА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Международный аэропорт Уфы откроет чартерные рейсы в Турцию с 22 сентября, сообщили в понедельник в пресс-службе аэропорта.

"Первым из столицы Башкирии полетит самолет авиакомпании "Северный ветер" в Анталью. Отправление прямого чартерного рейса планируется 22 сентября в 01:20 местного времени. Время в пути составит 3 часа 50 минут", - сказали в пресс-службе.

Перелет будет выполняться в рамках программы туроператора "Пегас Туристик" на воздушном судне Airbus A321 вместимостью 220 кресел.

Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела тогда ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции. 28 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией.

Международный аэропорт Уфы - современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов, это первый региональный аэропорт России, подтвердивший свое соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, аэропорт имеет две взлетно-посадочные полосы с рулежными дорожками и аэровокзал, состоящий из двух терминалов.

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