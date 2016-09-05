"Совфрахт" выставит на линию Сахалин - Курилы грузовое судно

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. ПАО "Совфрахт" готово инвестировать в сахалинские проекты 5 млрд рублей. Соглашение о сотрудничестве между компанией и правительством Сахалинской области подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2 сентября, следует из сообщения компании.

"Наши лимиты позволяют реализовать проекты на сумму до 5 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заявление генерального директора компании Дмитрия Пурима.

Так, в ближайшее время на линию встанет грузовое судно, которое будут осуществлять перевозки между Сахалином и Курилами. По словам главы компании, судно уникальное, его характеристики позволяют работать непосредственно и на Сахалине, и на Курилах. При этом оно имеет свои два шестидесятитонных крана, что также снижает зависимость от береговой инфраструктуры. Ожидается, что уже в этом году сервис будет предоставляться на регулярной основе.

Как отмечает компания, в этот проект "Совфрахт" заходит как инвестор, оператором, возможно, станет Сахалинское морское пароходство.

Кроме того, "Совфрахт" рассматривает возможность строительства новых современных грузопассажирских паромов, соединяющих Холмск и Ванино.

"Сейчас линия успешно работает и на пассажирским, и на грузовых перевозках. Но известно, что паромы уже "в возрасте", рано или поздно их придется выводить из эксплуатации. Нужно время для строительства новых судов на российских верфях и запустить их в эксплуатацию, чтобы они обеспечивали надежное транспортное сообщение еще 30-40 лет", - сообщил Пурим.

Он также уточнил, что в данный момент ведутся переговоры с иностранными партнерами, которые заинтересованы в развитии проекта сахалинского индустриального парка. "Совфрахт" намерен участвовать в проекте как логистическая компания.

ПАО "Совфрахт" - головная компания группы "Совфрахт-Совмортранс". Оказывает универсальные транспортно-логистические услуги, специализируется на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов собственным и арендованным подвижным составом. Также осуществляет морские и речные перевозки грузов, фрахтование, предоставляет брокерские услуги, услуги по судовому агентированию и страхованию грузов.

Группа "Совфрахт-Совмортранс" - 3PL-провайдер, одна из крупнейших транспортно-экспедиторских компаний России. Выручка группы по итогам первого квартала 2016 года составила 8,3 млрд руб. (+32%).