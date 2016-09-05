Белозеров: РЖД готовы к росту объемов транзитных перевозок

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олег Белозеров в ходе работы на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) принял участие в сессии "Транзитный потенциал Дальнего Востока: от географии к геоэкономике", сообщила пресс-служба компании.

В рамках мероприятия обсуждались перспективы увеличения транзитных перевозок с использованием транспортной инфраструктуры России. В сессии приняли участие министр транспорта РФ Максим Соколов, вице-президент группы компаний "Китайская железная дорога №9" Чжао Цзиньсян и другие представители органов власти и бизнеса. Участниками было отмечено, что перевозки грузов через территорию Дальнего Востока и российские транспортные магистрали способны существенно удешевить затраты грузоотправителей из Китая, Кореи, Японии и других государств.

По словам Олега Белозерова, потенциал развития транзита через Россию огромен. В 2000-2015 годах средний темп роста международной торговли составил 5,2% против роста мирового ВВП на 3,9%. Согласно прогнозу МВФ, эта тенденция сохранится и в 2016-2021 годах. Несмотря на общее снижение, ожидается, что темпы роста международной торговли составят 4% в год при росте мирового ВВП на 3,6%. Это говорит о том, что объемы перевозок грузов также будут увеличиваться опережающими темпами.

"Российские железные дороги готовы к этим перевозкам. Слова "время - деньги" сейчас уже не просто лозунг, это абсолютно конкретная оценка. Для одних товаров время доставки не имеет большого значения, а для других оно играет существенную роль. Сегодня мы предлагаем сквозные продукты, ускоряем движение по территории Российской Федерации", - сказал президент ОАО "РЖД".

Олег Белозеров отметил большую вариативность маршрутов транзита по России: как с участием Казахстанских и Монгольских железных дорог, так и полный транзит по сети РЖД.

Также, по его словам, имеются перспективы развития транзита через территорию России и отправки грузов из стран АТР на Восточное побережье Америки с использованием Российских железных дорог и выходом на Мурманский транспортный узел с перегрузкой на морской транспорт.

Олег Белозеров подчеркнул, что речь идет о транзите грузов не только из Китая, но и из других стран региона. В качестве примера глава ОАО "РЖД" привел развитие сотрудничества с компанией Samsung Electronics.

По словам президента Samsung Electronics Сан Чжин Пака, предприятия компании расположены как в странах Азии, так и в центральной Европе, а также в России, в Калужской области. Традиционно компанией для доставки продукции и комплектующих использовался морской транспорт, срок доставки которым составлял около 50 дней.

"Мы задались вопросом, почему бы не использовать другой путь, и обратились к Российским железным дорогам, чтобы проработать новую возможность. Поскольку у нас есть производство комплектующих в Китае, мы задумались об использовании потенциала Китайских железных дорог и Транссибирской магистрали. Мы провели совместные переговоры по реализации этой идеи. Как результат, время транспортировки сократилось с 50 дней до 14 дней. Это очень эффективно", - отметил Сан Чжин Пак.