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ОАК и ВТБ намерены расширять сотрудничество по различным направлениям

Экономика и бизнес Транспорт
6 сентября, 11:28 UTC+3 МОСКВА 6, сентября. /ТАСС
Подписи под документом поставили глава ВТБ Андрей Костин и глава ОАК Юрий Слюсарь
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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ и "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) подписали в рамках международного военно-технического форума "Армия-2016" соглашение, направленное на расширение сотрудничества между банком и корпорацией по различным направлениям.

Подписи под документом поставили глава ВТБ Андрей Костин и глава ОАК Юрий Слюсарь.

"Кредитование реального сектора экономики - основная задача банка ВТБ. В этой связи сотрудничество с авиационной промышленностью является важнейшим направлением работы банка. С предприятиями, входящими в холдинг ОАК, ВТБ взаимодействует многие годы", - отметили в пресс-службе банка.

Костин по итогам подписания отметил, что кредитный лимит на группу ОАК составляет порядка 140 млрд рублей и в значительной степени используется. "Мы хотим идти дальше - речь идет и о возможности участия в инвестиционных проектах, долгосрочном кредитовании при создании новых моделей самолетов. Речь идет, конечно, и о работе в рамках гособоронзаказа...речь идет и о содействии корпорации в вопросах управления финансовыми потоками", - сказал глава ВТБ.

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