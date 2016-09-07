СМИ: "Акрон" инвестирует 4,5 млрд рублей в строительство собственной ж/д ветки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. АО "Северо-Западная Фосфорная Компания" (СЗФК, входит в химическую группу "Акрон" Вячеслава Кантора) начало строительство железнодорожной ветки от месторождения апатит-нефелиновых руд "Олений Ручей" в Мурманской области, где идет строительство и эксплуатация горно-обогатительного комбината (ГОК), до станции Айкувен. Далее составы с апатитовым концентратом будут следовать по существующим путям до станции Титан. Об это сообщает газета "Коммерсантъ".

Общий объем инвестиций в проект равняется 4,5 млрд рублей. Длина железнодорожного полотна составит 37,7 км. Всего же с учетом маневровых и дополнительных тупиковых путей будет построено 50 км железной дороги. Также на станции Олений Ручей планируется возвести комплекс объектов для погрузки концентрата в вагоны: галереи с перегрузочным узлом и само здание погрузки с подводящими железнодорожными путями. По данным "Ъ", компания не планирует передавать новую ветку на баланс РЖД, а будет обслуживать ее самостоятельно.

Подрядчиками строительства железной дороги по итогам конкурса выбраны две компании: ООО "ПСК-Ремпуть" (Химки) и ООО "Трест-2" (Великий Новгород). Компании уже начали отсыпку железнодорожного полотна. СЗФК планирует запустить ветку в 2017 году.

Как отмечает "Ъ", в 2006 году СЗФК получила лицензию на разработку месторождения апатит-нефелиновой руды "Олений Ручей" в Мурманской области. Инвестиции в строительство ГОКа составят свыше $1 млрд: $900 млн уже освоено, а $250 млн еще будет инвестировано. Проект реализуется в два этапа. В декабре 2012 года введена первая очередь, которая вышла на полную мощность. Объем производства продукции по итогам 2015 года составил свыше 1,1 млн тонн апатитового концентрата. Более 90% продукции ГОКа реализовано на внутреннем рынке, в том числе предприятиям группы "Акрон". Сейчас строится вторая очередь, которая будет запущена в начале 2017 года. Ожидается, что общая мощность ГОКа к 2023 году составит 6 млн тонн руды в год.

По мнению экспертов, своя железнодорожная ветка позволит предприятию снизить себестоимость конечной продукции. Таким образом окупаемость проекта будет достигнута менее чем за семь лет, а фактический срок окупаемости, учитывая ужесточение нормативных требований к автоперевозкам и рост их стоимости, составит около шести лет.