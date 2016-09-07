Переговоры о концессии на обходную дорогу Хабаровска с РКК займут около 2 месяцев

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Власти Хабаровского края начали переговоры о параметрах концессионного соглашения на строительство автодороги "Обход Хабаровска" с ООО "Региональная концессионная компания" (РКК, консорциум АО "Газпромбанк" (25%), группы компаний "ВИС" (75%), строительный партнер - ОАО "Сибмост"). Они займут около двух месяцев, сообщил журналистам в среду заместитель председателя правительства края, министр экономического развития региона Виктор Калашников.

"Подготовка соглашения - важнейший этап, так как этот документ определяет основные параметры государственно- частного партнерства с компанией. Необходимо прийти к согласию по всем позициям и в декабре подписать документ. В следующем году будем уже начинать строительство", - сказал Калашников.

По словам зампреда правительства, властям региона и представителям РКК предстоит обсудить параметры концессионного соглашения, среди которых - условия финансирования, риски обеих сторон, технические вопросы реализации проекта. Переговоры будут идти в течение двух месяцев, а их итогом станет заключение концессионного соглашения.

Как консорциум "Газпромбанка" остался один

В предварительном отборе на участие в проекте участвовали ООО "Юго-Восточная магистраль" (консорциум ЗАО "Лидер", ОАО "Главная дорога", АО "УСК МОСТ" и ЗАО "Пилон"), ООО "Региональная концессионная компания" и ООО "Скоростные магистрали" (консорциум ПАО "Банк ВТБ" и ООО "Трансстроймеханизация").

26 июля на заседании конкурсной комиссии в правительстве края, в ходе которого принимались конкурсные предложения от участников, прошедших предварительный отбор, единственной компанией, подавшей пакет документов, стало ООО "Региональная концессионная компания" (РКК, консорциум АО "Газпромбанк" (25%), группы компаний "ВИС" (75%), строительный партнер - ОАО "Сибмост"). В соответствии с действующим законодательством о концессионных соглашениях конкурс был признан несостоявшимся, распоряжение об этом подписал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

Этим же распоряжением было предписано вскрыть пакет документов от единственного заявителя - ООО "РКК". Эта процедура была проведена 27 июля в присутствии членов конкурсной комиссии и представителей компании, подавшей конкурсное предложение.

10 августа комиссия единогласно приняла решение о соответствии единственного предложения о концессии от РКК конкурсным требованиям и критериям и о заключении с РКК концессионного соглашения на строительство автодороги "Обход Хабаровска 13-42 км".

Концессия на 15 лет с окупаемостью в 9

Проект автодороги был представлен на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в рамках отраслевой выставки Министерства транспорта РФ. Глава Минтранса Максим Соколов неоднократно посещал выставку и отмечал высокую проработанность хабаровского проекта.

Автодорога "Обход Хабаровска 13-42 км" рассчитана на пропускную способность до 96 тыс. автомобилей в сутки и соединит три федеральные трассы, связывающие регионы Дальнего Востока. Трасса будет иметь пять транспортных развязок, 24 моста и путепровода, на ее строительство отводится три года.

Финансовая модель проекта подразумевает заключение концессионного соглашения сроком на 15 лет. Общая стоимость объекта оценивается в более чем 41 млрд рублей, средства будут выделены из федерального бюджета (50%), краевой казны (25%), а также инвестором (25%). При этом не исключено, что часть финансирования поступит от взимания платы с транспортных средств по системе "Платон". Срок окупаемости проекта - 9 лет с момента окончания строительства.