Грузооборот литовского порта Клайпеда за 8 месяцев увеличился на 3,4%, до 26,2 млн тонн

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ВИЛЬНЮС, 7 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Грузооборот государственного морского порта Литвы Клайпеда в январе-августе 2016 года увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составил 26,2 млн тонн, сообщила дирекция порта в среду.
При этом в августе по сравнению с тем же месяцем 2015 года объемы погрузок уменьшились на 2,6%, до 3,07 млн тонн. Перевалка генеральных грузов увеличилась на 5,3%, до 958 тыс. тонн, наливных - уменьшились на 21,9%, до 669,6 тыс. тонн, насыпных - увеличились на 4,3% и составила 1,45 млн тонн.
В Клайпеду в январе-августе зашло 4496 судов, что на 2%, или на 90 судов больше, чем годом ранее.
Порт Клайпеда - незамерзающий порт Литвы на восточном побережье Балтийского моря, основан в 1991 году слиянием торгового и рыболовного портов. Грузооборот по итогам 2015 года составил 38,51 млн тонн.