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Объем ж/д перевозок лесных грузов в порты РФ за 8 месяцев вырос на 13%, до 2,9 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
8 сентября, 10:56 UTC+3
В том числе экспортные перевозки лесных грузов выросли на 13,8%, до 2,9 млн тонн
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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки лесных грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам января-августа 2016 года увеличились на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,93 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 2,9 млн тонн (+13,8%), импортные - 29,32 тыс. тонн (-39,5%).

На экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период отправлено 1,04 млн тонн лесных грузов, что на 44,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В порт Новороссийск доставлено 627,41 тыс. тонн (-11,1%), Владивосток - 413,23 тыс. тонн (+65,5%), Восточный - 354,24 тыс. тонн (-14,7%), Находка - 215,77 тыс. тонн (-7,2%). На долю перевозок лесных грузов в порт Санкт-Петербург пришлось до 35,7% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 21,6%.

Импортная ж/д перевозка из порта Владивосток составила 20,14 тыс. тонн (-34,4%), Восточный - 6,35 тыс. тонн (-62,7%), Санкт-Петербург - 2,65 тыс. тонн.

По итогам августа 2016 года объем экспортных ж/д перевозок лесных грузов в порты составил 354,77 тыс. тонн (+13%), импортных - 3,14 тыс. тонн (-28,9%).

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