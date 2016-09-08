"Уральские авиалинии" до конца года не планируют расширять маршрутную сеть в Турцию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца 2016 года не планирует расширять маршрутную сеть в Турцию, сообщил гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов журналистам в четверг.

"Сейчас выполняем рейсы из Москвы в Анталью. Расширять маршрутную сеть до конца года в Турцию не планируем", - сказал он.