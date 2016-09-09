Грузооборот морских портов РФ за 8 месяцев вырос на 5,7%, до 468,6 млн т

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России за восемь месяцев 2016 г. увеличился по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 5,7% и составил 468,6 млн т, говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов (АСОП).

Экспортных грузов за отчетный период перегружено 371,6 млн т (+5,5%), импортных грузов - 20,5 млн т (-7,8%), транзитных - 32,5 млн т (+0,5%), каботажных - 44 млн т (+20,4%).

В частности, объем перевалки сухогрузов составил 218,4 млн т (+8,8%), в том числе: угля - 89,3 млн т (+12%), грузов в контейнерах - 27,7 млн т (+3,7%), зерна - 20,6 млн т (+10,6%), черных металлов - 19,1 млн т (+7,4%), грузов на паромах - 15,1 млн т (+5,6%), минеральных удобрений - 10,6 млн т (+0,5%), руды - 5,8 млн т (+35,2%), лесных грузов - 3,7 млн т (+4,8%), накатные грузы - 2,8 млн т (рост в 1,7 раза).

Объем перевалки наливных грузов увеличился до 250,2 млн т (+3,1%), в том числе сырой нефти на 9,8% - до 146,4 млн т и сжиженного газа - до 8,6 млн т (+3,9%), в то же время снизилась перевалка нефтепродуктов - до 92,9 млн т (-5,8%).