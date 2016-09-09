Объем ж/д перевозок цветмета в порты РФ за 8 месяцев увеличился на 1,3%, до 2,6 млн тонн

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Железнодорожные перевозки цветных металлов в экспортном и импортном направлениях в/из портов РФ по итогам января-августа 2016 года увеличились на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 2,64 млн тонн. В том числе, по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) РЖД, экспортные перевозки составили 2,59 млн тонн (+2%), импортные - 38,75 тыс. тонн (-29,1%).

Объем ж/д перевозок цветных металлов на экспорт в порт Санкт-Петербург за отчетный период составил 1,38 млн тонн, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (1,45 млн тонн). В порт Новороссийск доставлено 608,7 тыс. тонн (+9,1%), Владивосток - 181,5 тыс. тонн (-15,5%), Темрюк - 57,92 тыс. тонн (+64,1%). На долю перевозок цветных металлов в порт Санкт-Петербург пришлось до 53,3% экспортных отправок, в порт Новороссийск - 23,4%, Владивосток - 7%.

Импортная ж/д перевозка из порта Восточный составила 13,88 тыс. тонн (-39,4%), Владивосток - 13,21 тыс. тонн (-7,7%), Новороссийск - 6,89 тыс. тонн (-49,4%).