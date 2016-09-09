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Контейнерооборот портов РФ в январе-августе 2016 г. сократился на 0,7%

Экономика и бизнес Транспорт
9 сентября, 13:27 UTC+3
Экспорт контейнеров за отчетный период сократился на 2,7%, импорт вырос на 0,9%
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 9 сентября./ТАСС/. Контейнерооборот портов России в январе-августе 2016 года сократился на 0,7% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года - с 2,63 до 2,61 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), сообщает Ассоциация морских торговых портов РФ (АСОП).

Темпы падения контейнерооборота продолжают снижаться. Так, по итогам января спад контейнерооборота относительно аналогичного периода прошлого года составлял 10,3%, в первом квартале - 5%, по итогам полугодия - 1,3%, в январе- июле - 1,2%, в отчетном периоде - 0,7%.

Спад перевалки транзитных контейнеров в январе-августе составил 45,9% с 52,03 до 28,14 тыс. TEU (перевалка порожних сократилась на 94,6%, груженых - 24,8%). Каботажных контейнеров перевалено на 6,6% больше, чем в январе-августе 2015 года - 400,58 тыс. TEU (перевалка порожних выросла на 3%, груженых - на 8,9%).

Экспорт контейнеров за отчетный период сократился на 2,7% до 1,08 млн TEU (груженых - 701,45 тыс. TEU (+12,2%), порожних - 379,94 тыс. TEU (-21,8%)). Импорт вырос на 0,9% до 1,1 млн TEU.

Порты Арктического бассейна в январе-августе нарастили перевалку контейнеров на 9,6% до 93,88 тыс. TEU. Контейнерооборот Балтийского бассейна увеличился на 1,5% до 1,34 млн TEU, Азово-Черноморского - на 3,5% до 428,8 тыс. TEU.

Порты Дальневосточного бассейна сократили перевалку контейнеров на 7,5% до 751,9 тыс. TEU, Каспийского - на 31% до 1,35 тыс. TEU.

Доля перевалки контейнеров портами Балтийского бассейна составила 51,2%, Дальневосточного - 28,8% совокупного контейнерооборота РФ.

В 2015 году контейнерооборот портов России составил 3,94 млн TEU: экспорт - 1,65 млн TEU, импорт - 1,64 млн TEU, транзит - 66,43 тыс. TEU, каботаж - 591,08 тыс. TEU.

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