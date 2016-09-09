Суэцкий канал продлил скидки для контейнеровозов до конца года

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация Суэцкого канала продлила скидки для контейнеровозов, возвращающихся в Азию из портов восточного побережья США до конца года, сообщает Maritime Herald.

Администрация Суэцкого канала в марте снизила плату на 30%, чтобы переломить тенденцию к переориентации судов на маршрут вокруг южного окончания Африки, которая стала экономически оправдана в условиях низких цен на топливо и рекордного падения фрахтовых ставок.

В июне, в преддверии открытия новых шлюзов Панамского канала скидки были увеличены до 45%-65%.

Так скидки для контейнеровозов, следующих из портов восточного побережья США севернее Норфолка в порты Азии восточнее порта Келанг (до входа в Малаккский канал) составляют 45%; для судов, следующих из портов южнее Норфолка в порты восточнее Порта Келанг - 65%; скидка на маршруте из портов южнее Норфолка в порты, расположенные к востоку от порта Коломбо, составляет 55%. Действие скидок теперь продлено до 31 декабря 2016 года.

Египет стремится окупить многомиллиардные расходы на завершившееся в прошлом году расширение канала, которое обеспечило возможность одновременного прохода встречных судов. По расчетам Администрации канала, расширение, которое обошлось в $8,6 млрд, должно было обеспечить рост сборов к 2023 году на 260% - до $13 млрд.

Тем не менее, по данным, опубликованным государственным новостным агентством MENA, за первые семь месяцев 2016 года выручка администрации канала сократилась к уровню прошлого года на 1,9%. По данным публикации, выручка за период с января по июль составила $2,919 млрд по сравнению $2,977 млрд за аналогичный период 2015 года. В июле сборы составили $429 млн, что на 2% меньше, чем $437,7 млн в июле 2015 года. В июне снижение составило 3% - до $418,7 млн.