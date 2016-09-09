Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суэцкий канал продлил скидки для контейнеровозов до конца года

Экономика и бизнес Транспорт
9 сентября, 14:20 UTC+3
Администрация Суэцкого канала в марте снизила плату на 30%, чтобы переломить тенденцию к переориентации судов на маршрут вокруг южного окончания Африки
Материал из 1 страницы
© EPA/AHMED SHAKER

КАИР, 9 сентября. /ТАСС/. Администрация Суэцкого канала продлила скидки для контейнеровозов, возвращающихся в Азию из портов восточного побережья США до конца года, сообщает Maritime Herald.

Администрация Суэцкого канала в марте снизила плату на 30%, чтобы переломить тенденцию к переориентации судов на маршрут вокруг южного окончания Африки, которая стала экономически оправдана в условиях низких цен на топливо и рекордного падения фрахтовых ставок.

В июне, в преддверии открытия новых шлюзов Панамского канала скидки были увеличены до 45%-65%.

Так скидки для контейнеровозов, следующих из портов восточного побережья США севернее Норфолка в порты Азии восточнее порта Келанг (до входа в Малаккский канал) составляют 45%; для судов, следующих из портов южнее Норфолка в порты восточнее Порта Келанг - 65%; скидка на маршруте из портов южнее Норфолка в порты, расположенные к востоку от порта Коломбо, составляет 55%. Действие скидок теперь продлено до 31 декабря 2016 года.

Египет стремится окупить многомиллиардные расходы на завершившееся в прошлом году расширение канала, которое обеспечило возможность одновременного прохода встречных судов. По расчетам Администрации канала, расширение, которое обошлось в $8,6 млрд, должно было обеспечить рост сборов к 2023 году на 260% - до $13 млрд.

Тем не менее, по данным, опубликованным государственным новостным агентством MENA, за первые семь месяцев 2016 года выручка администрации канала сократилась к уровню прошлого года на 1,9%. По данным публикации, выручка за период с января по июль составила $2,919 млрд по сравнению $2,977 млрд за аналогичный период 2015 года. В июле сборы составили $429 млн, что на 2% меньше, чем $437,7 млн в июле 2015 года. В июне снижение составило 3% - до $418,7 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
ФГК планирует заказать у Уралвагонзавода 20 тыс. вагонов
5
Готовность пускового участка Люблинской линии московского метро составляет 95%
10
Два вестибюля Московского метрополитена открыли после работ по интеграции с МЦК
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
3
СМИ: президент Филиппин назвал Пан Ги Муна дураком
4
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
5
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
6
Две школы эвакуированы в Москве после звонков о заложенных бомбах
7
"Я все равно буду делать свое дело": первое интервью Кузнецовой на посту омбудсмена
Темы дня
Реклама